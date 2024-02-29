Пушилин раскрыл, как относится к освобождению территорий ДНР

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Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что оптимистично настроен на процесс освобождения территорий республики.
Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что населённый пункт Крынки полностью контролируется российскими военными, однако бойцы ВСУ всё ещё пытаются высадиться на одном из островов. Он также добавил, что территория вокруг Крынок также зачищена от украинских военных. Так, последняя попытка высадиться была осуществлена со стороны Чёрного моря. Однако ВС РФ сорвали эту попытку.
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Анастасия Чинкова