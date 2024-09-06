Подполье сообщило о больших потерях среди наемников после удара по пригороду Харькова

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Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что российские военные нанесли удар по пригороду Харькова, куда прибыло много иностранных наемников и техники. Об этом информирует РИА Новости.
«С 7:45 несколько прилетов, гахает солидно, вроде Люботин», — сказал подпольщик.
По его словам, говорят о множестве раненых и погибших. Он отметил, что в сторону взрывов направилось много машин скорой помощи.
«Вчера сообщалось о том, что в Люботин прибыло большое количество иностранных наемников и много военной техники», — добавил Лебедев.
Он отметил, что, по словам местных жителей, в городе закрыли дороги, пропускают только военные автомобили и машины скорой помощи. По его словам, также поступали сообщения о подготовке к переброске войск из Люботина в сторону Волчанска и Шебекино. В связи с этим там сегодня начнутся большие трудности.
Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.
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