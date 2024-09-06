‎Для пыток: У ликвидированного в Курской области боевика ВСУ нашли странный инструмент

В личных вещах убитого в Курской области украинского спецназовца был обнаружен инструмент для клеймения, который боевики могли использовать для пыток российских военных. Об этом сообщил командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба, пишет ТАСС.