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В личных вещах убитого в Курской области украинского спецназовца был обнаружен инструмент для клеймения, который боевики могли использовать для пыток российских военных. Об этом сообщил командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба, пишет ТАСС.
«Это было у бойца, который шел на технике, и это силы специальных операций Украины. У нас есть его документы. Он ехал с тем, чтобы клеймить», — сказал он.
Сообщается, что инструмент выполнен в виде украинского герба — трезубца на металлическом штыре. Находку командир сохранил в качестве доказательств зверств армии Украины.
Ранее стало известно, что на Украине были замечены многочисленные серьезные нарушения прав человека со стороны местных официальных лиц, но украинские власти не предпринимают достаточных мер для преследования и наказания виновных.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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