Пушилин заявил об ожесточенных боях на северо-востоке и востоке Красного Лимана
В северо-восточной и восточной частях Красного Лимана продолжаются ожесточенные бои. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире ИС «Вести».
Ранее, в середине марта, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал, что более половины Красного Лимана в ДНР находится под контролем российской группировки войск «Запад».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
