Пушилин заявил об ожесточенных боях на северо-востоке и востоке Красного Лимана

13 апреля 2026, 15:23

Пушилин: на северо-востоке и востоке Красного Лимана идут ожесточенные бои

Фото: iStock/Evgeny555

В северо-восточной и восточной частях Красного Лимана продолжаются ожесточенные бои. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире ИС «Вести».