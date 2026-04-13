Украина более 6,5 тысячи раз нарушила пасхальное перемирие
Минобороны России заявило, что украинские силы более 6,5 тысячи раз нарушили пасхальное перемирие. В ведомстве уточнили, что режим тишины действовал с 16:00 по московскому времени 11 апреля до конца 12 апреля. Об этом пишет РИА Новости.
По информации министерства, на запорожском направлении российские подразделения отразили три атаки. Еще пять попыток ВСУ выдвинуться к позициям армии России сорвались. Отдельно в сводке упомянули Курскую область. Во время перемирия украинский дрон повредил АЗС «Роснефти» в Льгове. В Минобороны подчеркнули, что ВС РФ неукоснительно соблюдали режим прекращения огня. В ведомстве добавили, что фиксируют все нарушения со стороны Украины.
Читайте также: