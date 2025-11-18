Пушков: Умеров сбежал с Украины из-за страха уголовного наказания
Ситуацию вокруг бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова, который покинул страну вскоре после начала крупного расследования о коррупции прокомментировал сенатор Совета Федерации РФ Алексей Пушков. Свою точку зрения он изложил в Телеграм-канале.
Сенатор отметил, что начатая проверка касается пока суммы около 100 миллионов долларов, связанных с энергетической сферой, однако она может перерасти в масштабное дело о злоупотреблениях в военной отрасли. По мнению Пушкова, последствия такого развития событий будут серьезными, так как сумма ущерба может достичь миллиардов долларов.
Умеров информировал Владимира Зеленского и руководителя офиса президента Андрея Ермака о своем отъезде за границу. Он официально находился в Турции, откуда потом направился в Катар. Это произошло после заявлений САП о причастности друга Зеленского Тимура Миндича к коррупционной схеме в сфере энергетики.
Кроме того, выяснилось, что Миндич требовал от Умерова закупать некачественные бронежилеты по завышенной цене. Однако бывший министр отрицал эти обвинения, утверждая, что соответствующий контракт аннулирован ввиду нарушений требований к продукции.
