Названо имя российского чиновника, против которого готовили теракт на Троекуровском кладбище
В Москве 12 ноября украинские спецслужбы планировали террористический акт против секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу. Об этом пишет Телеграм-канал Baza со ссылкой на источники.
По предварительным данным, покушение злоумышленники планировали осуществить на Троекуровском кладбище. Сотрудники ФСБ задержали троих подозреваемых, среди которых супружеская пара россиян, страдающих от наркозависимости, и мигрант, приехавший из Киева. Всех подозреваемых задержали.
Напомним, ранее стало известно о предотвращении теракта в Москве. Украинские спецслужбы следили за обстановкой через камеру, замаскированную в вазу, чтобы выбрать наилучший момент для покушения. Тогда цель атаки ФСБ называть не стала.
