Названо имя российского чиновника, против которого готовили теракт на Троекуровском кладбище

17 ноября 2025, 23:35

Baza: целью террористической атаки в Москве должен был стать Сергей Шойгу

Фото: istockphoto / Tero Vesalainen

В Москве 12 ноября украинские спецслужбы планировали террористический акт против секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу. Об этом пишет Телеграм-канал Baza со ссылкой на источники.