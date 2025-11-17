Гладков показал последствия ударов ВСУ по Белгородской области
Губернатор Вячеслав Гладков опубликовал в своём Telegram-канале кадры разрушений после ударов ВСУ по Белгородской области.
По его информации, в селе Глотово в результате артиллерийского обстрела повредило частный дом. Пострадали стены и надворные постройки.
В селе Мощеное беспилотник поразил припаркованный легковой автомобиль, а в Головино осколком от сбитого БПЛА выбило окна. Кроме того, повреждения получила кровля частного дома.
