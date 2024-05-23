Пушков выступил с предупреждением в адрес США

Фото: РИА Новости/Александр Казаков
Сенатор Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале, что ввязываясь в украинский конфликт, Вашингтон рискует гораздо больше, чем во время войны во Вьетнаме.
Пушков отметил, что Штаты ранее вступали в конфликты, начиная с отправки оружия и военных советников, в итоге все завершалось использованием регулярных войск. По мнению сенатора, несмотря на призывы к агрессивному вовлечению Вашингтона в противостояние на стороне Киева, на практике «теория победы» Запада отсутствует.
Ранее обозреватель журнала The American Conservative Дуг Бэндоу заявил, что Белому дому необходимо пересмотреть свои приоритеты из-за конфликта на Украине. По его мнению, любое более значимое вмешательство США в это противостояние может завершиться вовлечением государства в войну с РФ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее обозреватель журнала The American Conservative Дуг Бэндоу заявил, что Белому дому необходимо пересмотреть свои приоритеты из-за конфликта на Украине. По его мнению, любое более значимое вмешательство США в это противостояние может завершиться вовлечением государства в войну с РФ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова