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В Германии раскрыли, какой город скоро потеряет Украина

Репке: Украина потеряет Волчанск через несколько дней
23 мая 2024, 15:51
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Немецкий журналист Юлиан Репке написал в социальной сети X, что Украина потеряет контроль над оставшейся частью Волчанска в Харьковской области через несколько дней.
Репке отметил, что солдаты ВС РФ заняли административное здание города, в котором всего пять дней назад «позировали» сотрудники ГУР Минобороны Украины. По мнению журналиста, армию России нельзя будет остановить в северной части города.

Ранее сообщалось, что российские войска продвинулись в районе Волчанска и улучшили свои позиции в Харьковской области, окружая город. Подробнее читайте в материале «Радио 1».



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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ВСУ покидают всю территорию вблизи Клещеевки и Андреевки
Меркурис: ВСУ покидают территорию в районе Клещеевки и Андреевки
23 мая 2024, 15:46

Фото: iStock/Anna_Anikina

Украинские войска покидают всю территорию в районе Клещеевки и Андреевки в ДНР, поскольку ВС РФ уничтожили все линии обороны ВСУ на данном участке. Об этом британский эксперт Александр Меркурис сообщил на своём YouTube-канале.
Он подчеркнул, что у него имеются сведения о полном контроле ВС РФ над Клещеевкой и безвозвратном уничтожении всех линий украинской обороны в этом районе.

По словам Меркуриса, на полях западнее Клещеевки и Андреевки фиксируется массовое отступление украинских войск. ВСУ в настоящее время находятся к западу от канала Северский Донец, что говорит о том, что территория в несколько десятков квадратных километров в ближайшее время перейдёт под контроль армии России.

Напомним, что в среду 22 мая подразделения Южной группировки войск освободили Клещеевку, а в четверг 23 мая была освобождена и Андреевка.

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Стало известно о неоправдавшихся ожиданиях Киева от «Рамштайна»
Захарова: ожидания Киева по отправке Западом военных на Украину не оправдались
23 мая 2024, 15:37

Фото: Официальный сайт МИД РФ

Ожидания Киева от заседания группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» по теме отправки иностранных военных на территорию страны не оправдались. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
20 мая состоялось 22 заседание контактной группы формата «Рамштайн». На нём обсуждался вопрос предоставления Украине вооружения.

«Чаяния Банковой по отправке иностранных военных контингентов или натовской защите неба Украины от российских ракет не оправдались», — сказала она.
Захарова отметила, что никто из присутствовавших на встрече стран Запада и «союзников» Украины не готов к эскалации украинского конфликта, а также ответственности в этом вопросе. Никаких сенсаций встреча не принесла, добавила она.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова МИД ФРГ Анналены Бербок об отказе президента РФ Владимира Путина участвовать в мирных переговорах на Украине заставляют волноваться за ее состояние. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Опубликованы кадры предположительного момента взрыва БПЛА над Нижнекамском
23 мая 2024, 15:13

Фото: iStock/NiseriN

В сети появилось видео момента взрыва беспилотника над Нижнекамском в Татарстане. Его публикует Telegram-канал Mash Iptash.
На опубликованных кадрах слышны несколько звуков взрыва. Примечательно, что они были настолько сильными, что у большого числа машин сработали сирены.




Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что мирная жительница погибла в результате детонации беспилотника ВСУ в Белгородской области.

Напомним, 23 мая Нижнекамск атаковали беспилотниками. Уточняется, что дежурными средствами ПВО был сбит один беспилотник в районе Южной улицы. Ранее в Нефтекамске и Казани аэропорты закрыли воздушное пространство из-за угрозы атаки вражеских дронов.

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#воздушная тревога
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Командир БПЛА Элджей раскрыл ход боёв в районе Работина
23 мая 2024, 15:07

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Командир отделения БПЛА с позывным Элджей рассказал о ходе боёв с украинской армией во время провального контрнаступления ВСУ на передовой в районе Работина.
«Была задача зайти на позицию самую передковую. Двигались мы туда по неприятным местам. Было принято решение заходить туда со штурмом, потому что обстановка была неизвестна. Мы туда зашли, по итогу оказалось всё хорошо, связи просто не было. На вторые сутки с юга от нас был прорыв, но атака была отбита», — рассказал в беседе со спецкором RT Александром Пискуновым Элджей.

До этого глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш отметил усложняющуюся ситуацию на Украине. Как передают argumenti.ru, по его мнению, Киев был вынужден начать новую волну мобилизации из-за тяжёлой обстановки на фронте.

Ранее сообщалось, что железнодорожный состав с военной техникой ВСУ уничтожен в городе Люботин Харьковской области.

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#спецоперация
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В нацгвардии Украины назвали российских военных обученными профессионалами
CNN: комбриг ВСУ назвал ВС РФ обученными профессионалами, это видно по тактике
23 мая 2024, 14:50

Фото: iStock/Tomas Ragina

В нацгвардии Украины признают профессионализм российских военных, которые сражаются в Харьковской области. Об этом сообщает телеканал CNN.
Комбриг украинской нацгвардии Александр, который находится в районе села Липцы в пригороде Харькова, заявил, что он столкнулся с обученными профессиональными военными. По его словам, это видно по оборудованию и тактике российской армии.

​Комбриг добавил, что ВС РФ ​«не посылают кого попало» ​на линию боевого соприкосновения.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вс рф
#спецоперация
#россия
#украина
#всу
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Между Донбассом и Ростовской областью создадут пятикилометровую «особую зону»
Между Ростовской областью и ЛНР с ДНР введен схожий с пограничным режим
23 мая 2024, 14:48

Cavan Images

В Ростовской области на границе с ДНР и ЛНР будет установлена особая зона для защиты от проникновения террористов и их пособников, а также незаконного перемещения вооружения. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.
Он подписал соответствующий указ. Отмечается, что на этой территории будет установлен особый правовой режим. Нахождение и передвижение в этой зоне будет разрешено только при наличии удостоверяющих личность документов. Будет запрещено находится на территории без предварительного уведомления ФСБ РФ по области.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения. Кроме того, ограничения были введены в аэропорту Казани. Сообщается, что авиадиспетчеры, экипажи воздушных судов, а также службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Домой, твари»: В Николаевской области женщины не пустили военкомов в село
В Николаевской области женщины не пустили военкомов в село
23 мая 2024, 14:33

Фото: iStock/Olga Balynska

В одном из сел Николаевской области Украины жители не пустили в населенный пункт сотрудников ТЦК. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты».
Отмечается, что местные жительницы перегородили путь в село, не пуская внутрь сотрудников военкомата. Военкомы пытались оказать сопротивление, однако делали это не слишком активно.

Одна из женщин возмущенно заявила, что из-за жестких мобилизационных мер в населенном пункте некому работать. Уточняется, что ТЦКашники уже успели забрать одного местного жителя, однако селянки помогли ему выбраться из автомобиля.

Вскоре машина военкомов покинула село.

«Домой, твари», — скандировали им вслед местные жители.

Напомним, 18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации на Украине. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления закона в силу обновить свои данные в военкомате.

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МО: В небе над Татарстаном сбили БПЛА ВСУ самолётного типа
23 мая 2024, 14:29

Фото: iStock/rancho_runner

Беспилотный летательный аппарат ВСУ сбили в небе над Татарстаном, об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Около 14.00 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Беспилотник над Татарстаном сбили дежурные силы противовоздушной обороны.

Ранее о беспилотниках сообщали жители Татарстана. Один из дронов был сбит в районе Южной улицы города Нижнекамск, а второй улетел в сторону улицы Гайнуллина. Подробнее о случившемся читайте в материале «Радио 1».

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Нижнекамск атаковали беспилотниками
23 мая 2024, 13:52

Фото: iStock/aapsky

Нижнекамск атаковали беспилотниками. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Местные жители сообщают, что дежурными средствами ПВО был сбит один беспилотник в районе Южной улицы. Второй БПЛА улетел в сторону улицы Гайнуллина.

Ранее сообщалось, что в Нефтекамске и Казани аэропорты закрыли воздушное пространство из-за угрозы атаки беспилотников, воздушные гавани не принимали и не отправляли рейсы.

Также проводились массовые эвакуации сотрудников нефтеперерабатывающих и иных предприятий в городах. Местные жители сообщали, что на территории нескольких предприятий звучала воздушная тревога.

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