В Германии раскрыли, какой город скоро потеряет Украина

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Немецкий журналист Юлиан Репке написал в социальной сети X, что Украина потеряет контроль над оставшейся частью Волчанска в Харьковской области через несколько дней.
Репке отметил, что солдаты ВС РФ заняли административное здание города, в котором всего пять дней назад «позировали» сотрудники ГУР Минобороны Украины. По мнению журналиста, армию России нельзя будет остановить в северной части города.
Ранее сообщалось, что российские войска продвинулись в районе Волчанска и улучшили свои позиции в Харьковской области, окружая город. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что российские войска продвинулись в районе Волчанска и улучшили свои позиции в Харьковской области, окружая город. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова