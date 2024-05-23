Украине предрекли отступление из Харькова после одного из действий России

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Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов прокомментировал данные об уничтожении железнодорожного состава с военной техникой ВСУ под Харьковом. Об этом сообщает «Лента.ру».
По словам эксперта, ВСУ, скорее всего, придется отступить из Харьковской области, иначе они рискуют потерять половину своей живой силы. Глазунов подчеркнул, что украинцам буквально нечем противостоять наступлению ВС России.
Он добавил, что уничтожение состава с техникой украинской армии является серьезным ударом для киевского режима.
Ранее сообщалось, что украинские войска покидают всю территорию в районе Клещеевки и Андреевки в ДНР, поскольку ВС РФ уничтожили все линии обороны ВСУ на данном участке.
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Он добавил, что уничтожение состава с техникой украинской армии является серьезным ударом для киевского режима.
Ранее сообщалось, что украинские войска покидают всю территорию в районе Клещеевки и Андреевки в ДНР, поскольку ВС РФ уничтожили все линии обороны ВСУ на данном участке.
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Екатерина Коршунова