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Президент Финляндии Александр Стубб назвал единственный, по его мнению, путь к миру на Украине на данный момент. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Стубб отметил, что единственный путь для мирного урегулирования конфликта на Украине заключается в продолжении боевых действий. Глава Финляндии также надеется на то, что уже в следующем году Киев сможет выйти на дипломатический диалог с Москвой.
Ранее Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО. Нарышкин выразил сомнение в том, что Украина вступит в Североатлантический альянс ускоренным путем.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО. Нарышкин выразил сомнение в том, что Украина вступит в Североатлантический альянс ускоренным путем.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова