Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Киев должен отдать своим формированиям в Курской области приказ о добровольной сдаче в плен. Только таким образом может быть реализован призыв американского президента Дональда Трампа «пощадить» украинских военнослужащих в составе группировки на территории российского региона.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности страны.
Путин подчеркнул, что всем сдавшимся украинским военным будет гарантирована жизнь и достойное обращение в плену.
Ранее Дональд Трамп обратился к президенту России с просьбой пощадить окруженные остатки группировки ВСУ в Курской области, которые сейчас находятся к юго-западу от города Суджа, недавно освобождённого российскими войсками.
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«Для эффективной реализации призыва президента США необходим соответствующий приказ военно-политического руководства Украины своим воинским подразделениям, а именно — сложить оружие и сдаться в плен», — сказал российский лидер.
Путин подчеркнул, что всем сдавшимся украинским военным будет гарантирована жизнь и достойное обращение в плену.
Ранее Дональд Трамп обратился к президенту России с просьбой пощадить окруженные остатки группировки ВСУ в Курской области, которые сейчас находятся к юго-западу от города Суджа, недавно освобождённого российскими войсками.
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Александр Бойцов