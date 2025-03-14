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Les Echos: Путин не упомянул европейских лидеров в своём заявлении по Украине

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин не упомянул в своём заявлении о готовности к прекращению огня на Украине ни одного из лидеров европейских стран.
На это обратили внимание обозреватели французского издания Les Echos. В публикации отмечается, что российский лидер отдал должное главам четырёх государств, которые, по его мнению, принимают деятельное участие в урегулировании украинского кризиса. В этой связи он упомянул руководителей Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, то есть основных государств, входящих в БРИКС.

«О европейцах не было сказано ни слова», — подчеркнули авторы материала.

Накануне, 13 марта, на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко Владимир Путин заявил, что у российской стороны возникли некоторые вопросы относительно того, как именно будет организовано перемирие на Украине. По его словам, Москва в целом поддерживает эту идею, однако существует ряд важных деталей, которые необходимо предусмотреть.

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Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Муххамедом бен Сальманом
14 марта 2025, 07:18

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии, председателем совета министров Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Об этом пишет РИА Новости.
В ходе беседы, как сообщает пресс-служба Кремля, стороны обсудили ключевые вопросы российско-саудовского взаимодействия в рамках ОПЕК .

Путин и бен Сальман подчеркнули важность формата ОПЕК для обеспечения стабильности на нефтяном рынке и подтвердили свою приверженность взятым обязательствам. Президент России также поздравил руководство и народ Саудовской Аравии с началом священного месяца Рамадан, передав добрые пожелания королю Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду.

В свою очередь, наследный принц отметил значимость урегулирования конфликта на Украине и выразил готовность содействовать нормализации отношений между Россией и США.

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#президент
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#посольство
#рф
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Уолтц: на переговорах по Украине решаются территориальные вопросы
14 марта 2025, 05:50

Фото: iStock/sb2010

Советник президента США Дональда Трампа Майк Уолтц заявил, что на переговорах по урегулированию украинского конфликта обсуждаются территориальные вопросы и присутствие европейских военных на Украине. Об этом политик рассказал в интервью телеканалу Fox News.
«Вы не ошибаетесь ни в чем из этого. Мы обсуждаем все эти вещи с обеими сторонами: с русскими и с украинцами», — пояснил советник.

Ранее Майк Уолтц рассказал о работе спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа в Москве. Последний участвует в переговорах с российской стороной и передает информацию о них в Белый дом. Это сделано для того, чтобы Дональд Трамп мог принять решение о дальнейших шагах по урегулированию конфликта.

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#сша
#россия
#дональд трамп
#украина
#переговоры
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Спецпосланник Трампа Уиткофф в Москве и передает информацию о переговорах с РФ в США
Майк Уолтц: Уиткофф в Москве и передает информацию о переговорах с РФ в США
14 марта 2025, 05:20

Фото: iStock/lucky-photographer

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф находится в Москве и передает информацию о переговорах с Россией в Белый дом. Об этом рассказал помощник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц.
«Я разговаривал со своим коллегой, специальным посланником Уиткоффом. Он находится там и передает информацию, чтобы мы могли оценить ее, а президент Трамп - принять решение о дальнейших шагах», — сообщил Уолтц в интервью для телеканала Fox News.

Напомним, что Стивен Уиткофф прибыл с визитом в Москву в четверг. Он также участвовал в переговорах с делегацией из РФ в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 18 февраля. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, лидер страны Владимир Путин должен встретиться с Уиткоффом 13 марта.

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#посольство
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#трамп
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Спецпосланник Трампа Уиткофф покинул посольство США в Москве
14 марта 2025, 01:38

Фото: iStock/Maksym Kapliuk

Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф покинул посольство США в Москве после часового визита. Об этом пишет РЕН ТВ в своем telegram-канале.
«Спецпосланник Уиткофф покинул посольство США в Москве. Он провел в посольстве около часа, после своего визита Уиткофф произнес слова благодарности на английском», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о намерении администрации Трампа ввести новые ограничения на нефтяной, газовый и банковский сектора РФ. Таким образом Штаты еще больше ограничивают возможности России иметь доступ к платежным системам США.

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#россия
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#дональд трамп
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NBC: Россия против присутствия Келлога на переговорах по Украине
14 марта 2025, 01:37

Фото: iStock/Waldemarus

Российская сторона выступает против присутствия спецпредставителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога на переговорах по Украине. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на анонимного чиновника из РФ.
«Келлог — бывший американский генерал, слишком близкий к Украине. Не наш человек, не того калибра, который мы ищем», — заявил источник телеканалу.

Российский чиновник отметил, что РФ считает Келлога проукраински настроенной стороной. Это же подтвердил и собеседник телеканала из США. При этом остается неизвестным то, когда именно администрация Трампа получила информацию о нежелании РФ видеть Келлога на переговорах.

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#россия
#переговоры
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