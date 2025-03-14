Les Echos: Путин не упомянул европейских лидеров в своём заявлении по Украине

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин не упомянул в своём заявлении о готовности к прекращению огня на Украине ни одного из лидеров европейских стран.
На это обратили внимание обозреватели французского издания Les Echos. В публикации отмечается, что российский лидер отдал должное главам четырёх государств, которые, по его мнению, принимают деятельное участие в урегулировании украинского кризиса. В этой связи он упомянул руководителей Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, то есть основных государств, входящих в БРИКС.
Накануне, 13 марта, на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко Владимир Путин заявил, что у российской стороны возникли некоторые вопросы относительно того, как именно будет организовано перемирие на Украине. По его словам, Москва в целом поддерживает эту идею, однако существует ряд важных деталей, которые необходимо предусмотреть.
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«О европейцах не было сказано ни слова», — подчеркнули авторы материала.
Накануне, 13 марта, на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко Владимир Путин заявил, что у российской стороны возникли некоторые вопросы относительно того, как именно будет организовано перемирие на Украине. По его словам, Москва в целом поддерживает эту идею, однако существует ряд важных деталей, которые необходимо предусмотреть.
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Александр Бойцов