«Пощадить их»: Стало известно, о чем Трамп попросил Путина в телефонном разговоре

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth, что накануне переговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным, которого попросил пощадить подразделения ВСУ, окруженные в Курской области.
По словам американского лидера, переговоры с Путиным были хорошие и продуктивные. Трамп отметил, что есть большая вероятность окончания конфликта.
Президент США подчеркнул, что это «была бы ужасная бойня, подобных которой не было со времен Второй мировой войны», и призвал Путина сохранить жизни украинским военным.
Согласился ли Путин на просьбу Трампа, пока неизвестно.
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«Но прямо сейчас тысячи украинских военных полностью окружены российской армией и находятся в очень сложном и уязвимом положении. Я настоятельно попросил президента Путина пощадить их жизни», — отметил Трамп.
Президент США подчеркнул, что это «была бы ужасная бойня, подобных которой не было со времен Второй мировой войны», и призвал Путина сохранить жизни украинским военным.
Согласился ли Путин на просьбу Трампа, пока неизвестно.
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Элина Позднякова