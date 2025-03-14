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«Пощадить их»: Стало известно, о чем Трамп попросил Путина в телефонном разговоре

Трамп попросил Путина пощадить ВСУ в Курской области
Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth, что накануне переговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным, которого попросил пощадить подразделения ВСУ, окруженные в Курской области.
По словам американского лидера, переговоры с Путиным были хорошие и продуктивные. Трамп отметил, что есть большая вероятность окончания конфликта.

«Но прямо сейчас тысячи украинских военных полностью окружены российской армией и находятся в очень сложном и уязвимом положении. Я настоятельно попросил президента Путина пощадить их жизни», — отметил Трамп.

Президент США подчеркнул, что это «была бы ужасная бойня, подобных которой не было со времен Второй мировой войны», и призвал Путина сохранить жизни украинским военным.

Согласился ли Путин на просьбу Трампа, пока неизвестно.

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#переговоры
Трамп заявил, что в четверг поговорил с Путиным
14 марта 2025, 16:47

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп заявил, что накануне провел продуктивные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
«Вчера у нас были очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и есть большая вероятность, что эта ужасная, кровопролитная война наконец закончится», — написал Трамп в соцсети Truth.

Он также отметил, что на сегодняшний день тысячи украинских боевиков находятся в полном окружении в Курской области, их положение сложное и уязвимое. Так, Трамп отметил, что настоятельно попросил Путина «пощадить их жизни».

«Это была бы ужасная бойня, подобных которой не было со времен Второй мировой войны. Да благословит их Бог!» — заключил Трамп.

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#переговоры
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Марк Рютте: вступление Украины в НАТО больше не рассматривается
14 марта 2025, 16:06

Фото: iStock/ Michele Ursi

Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что вступление Украины в НАТО больше не рассматривается. Его процитировало агентство Bloomberg.
Марк Рютте обратил внимание, что в дальнейшем отношения Евросоюза и Соединенных Штатов Америки с Российской Федерацией могут нормализоваться.

Еще Генсек НАТО оптимистично оценивает возможность прекращения боевых действий на Украине в 2025 году.

«С осторожным оптимизмом смотрю на этот год, но надеюсь, что это произойдет даже раньше», — отметил Марк Рютте.

Генсек Североатлантического альянса уточнил, что гарантии безопасности для украинской стороны можно обсуждать лишь после заключения перемирия.

При этом Рютте не считает, что НАТО примет участие в обеспечении прекращения огня на Украине в случае перемирия. Но Альянс посоветует, как лучше всего это сделать, объяснил он.

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#нато
#украина
#марк рютте
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У ВСУ не осталось путей отступления из Курской области
14 марта 2025, 15:11

Фото: iStock/Jakub Laichter

Боевикам ВСУ больше некуда отступать из Курской области в связи с освобождением ВС РФ Гончаровки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в российских силовых структурах.
«Они отступали через Гончаровку. Сейчас не осталось путей отступления», — говорится в сообщении.

Напомним, 14 марта Минобороны официально заявило об освобождении Гончаровки в Курской области. На сегодняшний день армия России продолжает активно освобождать территории Курщины от оккупантов. ВСУ вынуждены отступать. Боевики массово пытаются бежать на украинскую территорию.

12 марта Минобороны сообщило об освобождении населенных пунктов Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный.

13 марта были полностью освобождены Суджа, Меловой и Подол.

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#всу
#минобороны
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Из освобожденных сёл Курской области продолжают эвакуировать мирных граждан
Хинштейн: С освобожденных территорий Курской области эвакуированы 209 россиян
14 марта 2025, 14:56

Фото: Telegram @Hinshtein

С 12 марта с освобожденных территорий Курской области эвакуировали 209 мирных граждан. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Среди них — 9 детей. 68 человек вывезены из Суджи, 74 — из Казачьей Локни, еще часть людей эвакуирована из Махновки, Мартыновки, Нижнемахово, Гончаровки, Гуево и других сел и деревень», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что на сегодняшний день в пунктах временного размещения находятся 128 человек, остальных забрали к себе родственники.

По словам врио главы региона, все люди обеспечены питанием, спальными местами и гуманитарными наборами. Кроме того, при необходимости оказывается психологическая, медицинская и юридическая помощь.

Хинштейн подчеркнул, что сейчас работа по спасению россиян продолжается.

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Подвергали сексуальному насилию: кто и за что убил в Одессе Демьяна Ганула*, причастного к поджогу Дома Профсоюзов
14 марта 2025, 14:37

Демьян Ганул* (Фото: Instagram** @demian.ganul)

В центре Одессы был убит радикал Демьян Ганул. Его застрелили на Александровском проспекте. Украинские власти уже подтвердили информацию об убийстве. Кто и за что мог расправиться с националистом расскажет «Радио 1».

Демьян Ганул* чем известен


Демьян Ганул* считается одним из организаторов беспорядков у Дома профсоюзов в Одессе и поджога здания 2 мая 2014 года, в результате которого погибли почти 50 человек. Ганул* также выступал против памятников имперского и советского наследия — Екатерине, Пушкину и советским воинам. Он срывал концерты российских исполнителей и преследовал местных жителей, высказывающихся в поддержку русского языка.

В России его заочно арестовали и объявили в международный розыск. Деятельность Ганула* и подобных ему преступников была направлена на создание атмосферы, в которой никто бы не сомневался в силе украинских неонацистов. В результате Ганул* начал участвовать в избиениях и похищениях людей. Одним из самых резонансных случаев стало нападение на одесского фитнес-тренера, который раскритиковал ТЦК. После этого тренер пропал и, как предполагается, оказался в рядах ВСУ, где над ним издевались и, вероятно, подвергали сексуальному насилию.

С началом специальной военной операции Ганул* больше занимался пиар-деятельностью, пытаясь убедить простых украинцев идти на фронт. Когда эти попытки перестали давать результаты, он начал сотрудничать с одесским военкоматом и принимал участие в насильственной мобилизации граждан.


Кто и за что мог убить Ганула*?


Не исключено, что убийство Демьяна Ганула* могло быть совершено одесскими партизанами. Однако существует и версия о том, что он стал жертвой разборок со своими криминальными сообщниками. На это указывает и стиль исполнения преступления — очевидно, работал наёмный киллер. В Одессе в настоящее время объявлен план «Перехват», и правоохранительные органы активно ищут убийцу.

Еще одним Мотивом убийства нациста и организатора поджога Дома профсоюзов в Одессе Демьяна Ганула* могла стать месть родственника одного из погибших мобилизованных солдат ВСУ.

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*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
** Запрещен в РФ
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