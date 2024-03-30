Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Алтайском крае

Фото: сайт Кремля
Министр обороны России Сергей Шойгу посетил предприятие оборонно-промышленного комплекса в Алтайском крае.
Он оценил работу сотрудников, производство, реализацию плана.
Министр посетил предприятие, занимающееся производством комплектующих к вооружению и боеприпасам, а также производящем составные части к авиационным и зенитным боеприпасам, снарядам РСЗО, гранатометам и патронным лентам.
По итогам проверки Шойгу сообщил, что ведется активная работа по всем направлениям, касающихся изготовления боеприпасов, оружия и комплектующих.
Он также обратил внимание на некоторые задержки при реализации плана строительства ОПК и потребовал привлечь винновых лиц к ответственности.
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Министр посетил предприятие, занимающееся производством комплектующих к вооружению и боеприпасам, а также производящем составные части к авиационным и зенитным боеприпасам, снарядам РСЗО, гранатометам и патронным лентам.
Он также обратил внимание на некоторые задержки при реализации плана строительства ОПК и потребовал привлечь винновых лиц к ответственности.
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Анастасия Хохлова