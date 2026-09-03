Путин назвал укрепление ПВО единственным способом защиты складов от атак

03 сентября 2026, 12:39

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума заявил, что для предотвращения атак на российские склады необходимо укреплять систему противовоздушной обороны. Его слова приводит ТАСС.





Президент заявил, что ответ России на украинские атаки на нефтеперерабатывающие заводы оказался «весьма значимым». При этом он отметил, что российские компании уже включились в работу по защите НПЗ, и результат уже есть и будет.

«Пока идёт СВО, ответ только один — укреплять систему противовоздушной обороны», — сказал Путин, комментируя способы защиты гражданской инфраструктуры от ударов.