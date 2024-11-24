Путин охарактеризовал свое заявление об испытании «Орешника»

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Глава государства Владимир Путин заявил, что его заявление о российской ракете «Орешник» является ясным и понятным. Фрагмент из речи президента, где он говорит о том, что «ответ всегда будет», опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.
«Мне кажется, достаточно ясно и понятно», — сказал российский лидер, встав из-за стола после обращения.В минувший вторник, 19 ноября, а также в четверг, 21 ноября, боевики ВСУ ударили американскими и британскими дальнобойными ракетами по российским военным объектам в Курской и Брянской областях.
Владимир Путин отмечал, что противник использовал ATACMS и Storm Shadow. Президент подчеркнул, что региональный конфликт на Украине приобрел черты глобального.
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Никита Кротов