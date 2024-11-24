В РФ отреагировали на возможное расширение зоны ударов западными ракетами

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Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что ВСУ ждут большие потери, если они захотят атаковать новые российские регионы западными ракетами. Об этом сообщает «Лента.ру».
Парламентарий отметил, что реакция на атаку по Ростовской области будет жесткой, так как это важный хаб для новых регионов РФ. Он добавил, что Москва вновь предупреждает о тяжелых последствиях, если ВСУ попытаются совершить атаку по российским регионам.
Дальнейшая эскалация только приведет к дополнительным потерям со стороны украинских войск, заключил Чепа.
Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что одной из следующих целей ВСУ для удара ракетами ATACMS по российской территории может стать Ростовская область. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.
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Дальнейшая эскалация только приведет к дополнительным потерям со стороны украинских войск, заключил Чепа.
Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что одной из следующих целей ВСУ для удара ракетами ATACMS по российской территории может стать Ростовская область. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.
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Екатерина Коршунова