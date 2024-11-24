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В РФ отреагировали на возможное расширение зоны ударов западными ракетами

Депутат Чепа: расширение зоны ударов западными ракетами приведет к потерям ВСУ
Фото: iStock/allanswart

Фото: iStock/allanswart

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что ВСУ ждут большие потери, если они захотят атаковать новые российские регионы западными ракетами. Об этом сообщает «Лента.ру».
Парламентарий отметил, что реакция на атаку по Ростовской области будет жесткой, так как это важный хаб для новых регионов РФ. Он добавил, что Москва вновь предупреждает о тяжелых последствиях, если ВСУ попытаются совершить атаку по российским регионам.

Дальнейшая эскалация только приведет к дополнительным потерям со стороны украинских войск, заключил Чепа.



Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что одной из следующих целей ВСУ для удара ракетами ATACMS по российской территории может стать Ростовская область. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.

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Стало известно, когда США хотели пригласить Украину в НАТО
Bloomberg: Байден хотел пригласить Украину в НАТО после победы Трампа
24 ноября 2024, 15:39

Фото: сайт НАТО

Действующий хозяин Белого дома Джо Байден рассматривал публичное приглашение Украины в альянс НАТО после победы республиканца Дональда Трампа на выборах, пишет агентство Bloomberg.
«Администрация Байдена также рассматривала возможность публичного призыва к официальному приглашению [Киева] в НАТО, но решила этого не делать, учитывая малую вероятность успеха [этого призыва] в краткосрочной перспективе», — сказано в публикации.

Дональд Трамп победил на выборах 5 ноября. Одним из его обещаний было прекратить конфликт на Украине «за сутки». Эксперты предполагают, что переговоры России с Украиной могут пройти уже 21 января, то есть на следующий день после инаугурации Трампа.

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Путин охарактеризовал свое заявление об испытании «Орешника»
Президент Путин назвал свое заявление об «Орешнике» достаточно ясным и понятным
24 ноября 2024, 15:26

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Глава государства Владимир Путин заявил, что его заявление о российской ракете «Орешник» является ясным и понятным. Фрагмент из речи президента, где он говорит о том, что «ответ всегда будет», опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.
«Мне кажется, достаточно ясно и понятно», — сказал российский лидер, встав из-за стола после обращения.
В минувший вторник, 19 ноября, а также в четверг, 21 ноября, боевики ВСУ ударили американскими и британскими дальнобойными ракетами по российским военным объектам в Курской и Брянской областях.

Владимир Путин отмечал, что противник использовал ATACMS и Storm Shadow. Президент подчеркнул, что региональный конфликт на Украине приобрел черты глобального.

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#владимир путин
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Рогов сообщил о начале боев в запорожском селе Белогорье
Рогов: в запорожском селе Белогорье, куда вошли ВС России, начались бои
24 ноября 2024, 14:33

Фото: iStock/zim286

ВС РФ вошли в оккупированное украинскими боевиками село Белогорье на ореховском направлении запорожской линии фронта. Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, в настоящее время на данном участке линии боевого соприкосновения идут бои. Рогов отметил, что инициатива на ореховском направлении в руках российской армии.

Иные подробности не раскрываются.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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В Курской области взяли в плен воевавшего за ВСУ британского наемника
В Курской области взяли в плен британского наемника Андерсона, воевавшего в ВСУ
24 ноября 2024, 14:20

Фото: iStock/Arseniy45

В Курской области ВС РФ взяли в плен иностранного наемника. Об этом сообщает Тelegram-канал «Тройка».
По словам пленного, его зовут Джеймс Скотт Рис Андерсон, ему 22 года и он является гражданином Великобритании. Он пояснил, что подал заявку на сайте Иностранного легиона Украины после того, как его отец оказался в тюрьме, а сам он «все потерял».

Британец отметил, что это было плохое решение. Андерсон попал на Украину через польский Краков, куда прилетел из Лондона.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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ВС РФ нанесли поражение штурмовому батальону «Шквал» ВСУ в ДНР
24 ноября 2024, 13:55

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение формированиям штурмового батальона ВСУ «Шквал» в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Согласно информации оборонного ведомства, противник потерял в зоне группировки войск «Центр» до 380 солдат, боевую бронированную машину MaxxPro американского производства и два автомобиля.

Также ВС РФ нанесли поражение ещё пяти бригадам ВСУ в районах шести населённых пунктов ДНР.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#вс рф
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Кривой Рог остался без отопления из-за мобилизации специалистов
В Кривом Роге не могут включить отопление из-за мобилизации коммунальщиков
24 ноября 2024, 13:35

Фото: iStock/PIKSEL

В Кривом Роге не могут начать отопительный сезон, так как из-за мобилизации специалистов коммунальным компаниям не хватает кадров. Об этом в своем Telegram-канале сообщили представители «Криворожской теплоцентрали».
Представители предприятия пояснили, что повсеместно включить отопление в городе должны к 8 декабря, но этому мешают долги, кадровый голод и сильный износ инфраструктуры. Накануне министерство развития общин и территорий Украины информировало, что в Кривом Роге без тепла остаются порядка 110 тысяч местных жителей.

По данным западных СМИ, на восстановление энергетики Украины уйдут долгие годы.

Ранее министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что зима этого года может стать самой тяжелой в истории Украины. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#радио 1
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#долги
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#украина
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Бойцы ВСУ попали в огневой мешок под Купянском
ТАСС: крупная группировка украинской армии попала в огневой мешок под Купянском
24 ноября 2024, 13:16

Фото: iStock/Olena_Z

Крупная группировка Вооруженных сил Украины попала в огневой мешок под Купянском. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
Согласно информации агентства, речь идет о солдатах противника, которые находились в восьми населенных пунктах в промежутке от Купянска до Сеньково. На данный момент официального подтверждения от Минобороны России не поступало.

Напомним, огневым мешком называется район местности, который заблаговременно пристрелен для ведения по нему массированного и сосредоточенного огневого воздействия с нескольких сторон.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#всу
#вс рф
#спецоперация
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Медведев после применения Россией «Орешника» дал совет Европе
Медведев после применения «Орешника» посоветовал ЕС прекратить поддержку Киева
24 ноября 2024, 13:05

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале на фоне применения Россией «Орешника» посоветовал Европе прекратить поддержку конфликта.
По словам политика, «Орешник» может нанести неприемлемый ущерб западным столицам, и при этом бомбоубежища не помогут.

«Поэтому лучше прекращать поддержку войны», — написал Медведев.

В четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден после удара «Орешника» обратился к Макрону по поводу Украины. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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«Всеми способами»: в МИД призвали Южную Корею воздержаться от поставок Украине
Руденко: Москва «всеми способами» отреагирует на оружейные поставки Сеула Киеву
24 ноября 2024, 12:42

Фото: istockphoto/Aleksandra Aleshchenko

Если Южная Корея начнет поставлять Киеву оружие, отношения Сеула и Москвы будут разрушены окончательно. Кроме того, Россия отреагирует на такой шаг «всеми необходимыми способами», заявил в беседе с ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
«В Сеуле должны отдавать себе отчет в том, что возможное использование южнокорейских вооружений для убийства российских граждан окончательно обрушит отношения между нашими странами. Разумеется, мы будем реагировать всеми способами, которые сочтем необходимыми. Едва ли это укрепит безопасность самой Республики Корея», — сказал собеседник.
Руденко призвал южнокорейскую сторону к трезвой оценке ситуации и воздержанию от «безрассудных шагов». Дипломат выразил надежду, что Южная Корея будет придерживаться долгосрочных национальных интересов, а не соображений, подсказанных извне.

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