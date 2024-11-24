ВС РФ нанесли поражение штурмовому батальону «Шквал» ВСУ в ДНР

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Российские подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение формированиям штурмового батальона ВСУ «Шквал» в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Согласно информации оборонного ведомства, противник потерял в зоне группировки войск «Центр» до 380 солдат, боевую бронированную машину MaxxPro американского производства и два автомобиля.
Также ВС РФ нанесли поражение ещё пяти бригадам ВСУ в районах шести населённых пунктов ДНР.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Также ВС РФ нанесли поражение ещё пяти бригадам ВСУ в районах шести населённых пунктов ДНР.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова