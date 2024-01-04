Путин подписал указ о российском гражданстве для иностранцев-контрактников

Фото: сайт Кремля
Владимир Путин подписал указ о приёме в гражданство России иностранных граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооружённых силах страны или воинских формированиях, а также членов их семей.
В документе сказано, что с заявлением о приёме в российское гражданство могут обратиться иностранцы, заключившие контракт на военную службу с Минобороны в период проведения специальной военной операции. Это также касается семей контрактников. Указ опубликован в электронной базе правовых актов.
Из указа также следует, что граждане Украины, родившиеся и до 18 марта 2014 года постоянно проживавшие в Крыму или Севастополе, получат право обратиться за российским гражданством.
Ранее глава государства подписал указ об упрощённом приеме в гражданство России жителей Белоруссии, Казахстана и Молдавии.
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Из указа также следует, что граждане Украины, родившиеся и до 18 марта 2014 года постоянно проживавшие в Крыму или Севастополе, получат право обратиться за российским гражданством.
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Лора Луганская