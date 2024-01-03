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Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении Года культуры России – Китая в 2024-2025 годах. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
Путин дал поручение российскому правительству утвердить состав части организационного комитета, который займётся подготовкой и проведением мероприятия со стороны России, а также окажет содействие в работе комитета.
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Анастасия Чинкова