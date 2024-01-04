Путин изменил порядок исполнения обязательств перед кредиторами-иностранцами

Фото: сайт Кремля
С 3 января средства не будет возможности взыскать по исполнительным документам, если речь идет о выплате долга иностранным кредиторам.
Данный указ подписан президентом России Владимиром Путиным. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
Изменения вступают в силу с момента опубликования указа. «Интерфакс» сообщает о запрете на аресты средств и активов на счетах типа «С» и «И».
Ранее арест по ним был произведён один раз в рамках дела Euroclear Bank. При этом суд следующей инстанции признал арест избыточной мерой. Всего в производстве по Euroclear Bank числится 90 дел.
Указ об изменении работы с иностранными кредиторами подписан в марте 2022 года, после начала СВО. Центробанк и Министерство финансов РФ наделили полномочиями определять порядок исполнения обязательств по выплате прибыли кредиторам-иностранцам.
Кроме того, внесены изменения в указ о временном порядке исполнения государственных долговых обязательств России перед резидентами и иностранными кредиторами. Согласно им, деньги на счетах типа «И» тоже будут защищены от ареста, взыскания и обеспечительных мер.
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«Не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, наложен арест и в отношении их не могут быть приняты иные обеспечительные меры»,— сказано в дополнении к закону.
Ранее арест по ним был произведён один раз в рамках дела Euroclear Bank. При этом суд следующей инстанции признал арест избыточной мерой. Всего в производстве по Euroclear Bank числится 90 дел.
Указ об изменении работы с иностранными кредиторами подписан в марте 2022 года, после начала СВО. Центробанк и Министерство финансов РФ наделили полномочиями определять порядок исполнения обязательств по выплате прибыли кредиторам-иностранцам.
Кроме того, внесены изменения в указ о временном порядке исполнения государственных долговых обязательств России перед резидентами и иностранными кредиторами. Согласно им, деньги на счетах типа «И» тоже будут защищены от ареста, взыскания и обеспечительных мер.
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Мария Фирсова