Путин подписал указ о выплате военным, подписавшим контракт на СВО

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате участникам спецоперации, которые заключили контракт с Минобороны. Документ доступен на официальном интернет-портале правовой информации.
Уточняется, что выплату в размере 400 тысяч рублей получат те, кто заключит контракт на службу в зоне специальной военной операции с 1 августа до 31 декабря текущего года. Местным властям российский лидер дал рекомендацию выплачивать еще по 400 тыс. из регионального бюджета.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому военные по контракту в столице получат дополнительную выплату в 1,9 миллиона рублей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому военные по контракту в столице получат дополнительную выплату в 1,9 миллиона рублей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова