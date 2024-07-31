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Путин подписал указ о выплате военным, подписавшим контракт на СВО

Путин подписал указ о выплате в 400 тысяч рублей подписавшим контракт на СВО
31 июля 2024, 10:39
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате участникам спецоперации, которые заключили контракт с Минобороны. Документ доступен на официальном интернет-портале правовой информации.
Уточняется, что выплату в размере 400 тысяч рублей получат те, кто заключит контракт на службу в зоне специальной военной операции с 1 августа до 31 декабря текущего года. Местным властям российский лидер дал рекомендацию выплачивать еще по 400 тыс. из регионального бюджета.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому военные по контракту в столице получат дополнительную выплату в 1,9 миллиона рублей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Алаудинов рассказал, как повлияют поставки F-16 Украине на ход спецоперации
Алаудинов: поставки F-16 Украине не изменят ход спецоперации
31 июля 2024, 12:41

Фото: iStock/KuntalSaha

Американские истребители F-16 у ВСУ никак не отразятся на ходе российской спецоперации. В этом уверен командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов.
«Если бы эти шесть истребителей, которые они хотят дать Украине, могли бы что-то изменить, их бы дали еще в 2022 году. Будет еще шесть новых целей для нашего ПВО», — заявил Алаудинов.

По его словам, таким оружием Россию не победить, так как страна обладает более мощным ресурсом сил и средств.

Ранее герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко заявил, что поставки Украине американских истребителей F-16 не изменят ситуацию в зоне спецоперации. Нимченко выразил мнение, что западные истребители могут «доставить хлопот на какое-то время».

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ГД рассмотрит отзыв проекта об ответственности за ношение гаджетов бойцами СВО
31 июля 2024, 11:19

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Государственная Дума рассмотрит отзыв проекта об ответственности за ношение гаджетов бойцами спецоперации во время службы. Соответствующий документ доступен в думской базе данных.
Ранее ГД приняла поправку, согласно которой использование электронных устройств в зоне СВО будет считаться грубым дисциплинарным нарушением и может повлечь за собой арест на срок до 10 суток.

Отмечалось, что изменения не касаются устройств, используемых для боевой работы, а направлены на обеспечение безопасности военнослужащих и их подразделений.

Сообщается, что комитет планирует повторно рассмотреть проект закона о привлечении к ответственности за использование смартфонов и иных устройств в зоне проведения СВО. В поправках к документу указано, что запрет на ношение гаджетов не должен касаться тех приборов, которые помогают военным выполнять боевые задачи.

Ранее бойцы ВС России выступили против запрета смартфонов и планшетов в зоне СВО. Военнослужащий с позывным Фенибут сказал, что никак никто этому закону следовать не будет. Сейчас любой гаджет — это неотъемлемая часть военного. В первую очередь, это связь.

Украинские военные в зоне боевых действий пытаются сдаться россиянам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Российский снайпер рассказал о срыве ротации ВСУ на южнодонецком направлении
31 июля 2024, 11:18

Фото: iStock/Artem Zakharov

Командир отделения мобильной группы снайперов с позывным Фил сообщил, что бойцы группы тяжелых мобильных снайперов морской пехоты Тихоокеанского флота сорвали ротацию ВСУ в районе села Новомайорское на южнодонецком направлении, передает ТАСС.
По словам Фила, солдаты ВС РФ обнаружили четырех украинских боевиков, которые спускались по лесополосе. Снайпер отметил, что враг был в замешательстве, в итоге военные ВСУ не дошли до своих окопов.

Уточняется, что дистанция до противника составляла практически 1,5 км. Согласно информации источника, несколько целей были поражены.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вс рф
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Мэр района Приангарья, находившийся под стражей за взятку, отправится на СВО
31 июля 2024, 11:15

Фото: iStock/zim286

Мэр Катангского района Иркутска Сергей Чонский, который ранее находился под стражей за получение крупной взятки, освобожден и готовится отправиться на спецоперацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.
«Его освободили из-под стражи, приостановили дело. В ближайшее время поедет на СВО», — говорится в сообщении.

Чонского взяли под стражу еще в ноябре прошлого года за получение взятки в размере 4,7 млн рублей.

Следствие считает, что чиновник получал взятки от предпринимателей, а взамен предоставлял им преимущество на аукционах и последующего заключения договоров на поставки дизтоплива.

Ранее ​сообщалось, что депутат из Брянской области, который за деньги помогал военным получать выплаты за несуществующие ранения и в уклонении от службы на передовой, попытался сбежать на СВО после заведения на него уголовного дела.

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#сво
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Подполье сообщило об ударе ВС РФ по боевикам «Кракена»* в Харьковской области
31 июля 2024, 09:58

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что бойцы ВС РФ нанесли удар по позициям боевиков «Кракена»* в Чугуеве Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости.
Лебедев отметил, что удар был нанесен в 4:45 мск. Согласно его информации, на месте удара также находились иностранные наемники.

Ранее сообщалось, что пять взрывов прогремело в Миргороде Полтавской области Украины прошлой ночью. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Прорыв ВС РФ в Торецке и разгром ВСУ в Красногоровке: последние новости СВО

*Признанная террористической и запрещенная в России организация
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Прорыв ВС РФ в Торецке и разгром ВСУ в Красногоровке: последние новости СВО
Марочко: ВС РФ добились тактических успехов на Купянском направлении
31 июля 2024, 09:44

Фото: iStock/IGOR KUTNII

Бойцы армии России смогли прорвать оборону ВСУ в Торецке и уже зашли на окраины города, тем временем в Красногоровке уничтожаются оставшиеся части противника, а в Часов Яре закрепляется успех, достигнутый накануне.
Последние новости с полей спецоперации по состоянию на 31.07.2024 приводит редакция «Радио 1».

Торецкое направление


Здесь армия России проломила оборону ВСУ. Российские разведывательные группы накануне смогли зайти на территорию Торецка. Это стало возможным благодаря освобождению Ленинского (Пивденного). На сегодняшний день восточная окраина Торецка уже точно является «серой» зоной и не находится под контролем украинских сил.

Освобождение Торецка позволит ВС РФ начать наступление в сторону Константиновки, которая примыкает к Славянско-Краматорской агломерации. При этом быстрых результатов ждать не стоит, так как на городские бои может уйти довольно много времени.

Также российские бойцы успешно продвигаются в селе Южное и наращивают давление в Кирово и Зализном (Железном). В Нью-Йорке (Новгородском) идут встречные бои.

Кураховское направление


Российские бойцы имеют успех в северо-западной основной застройки в Красногоровке. Накануне по оставшимся силам противника был нанесен огонь из тяжелых огнеметных систем. Однако пока о полном освобождении города говорить рано, бои продолжаются, но ВСУ находятся в крайне критическом положении.

Также нашим бойцам удалось закрепиться на юго-восточной окраине Константиновки. Тем временем с севера к ней пробиваются российские силы от села Победа, чтобы создать давление на ВСУ с трех сторон. Есть пока неподтвержденные данные, что некоторые подразделения ВСУ покидают восточные районы Константиновки, чтобы не попасть в окружение.

Харьковское направление


В Волчанске, у Старицы и Глубокого продолжаются бои. ВСУ копят резервы, чтобы попытаться отрезать российскую группировку вдоль линии границы. Также считается, что противник подготавливает условия для проведения здесь масштабного контрнаступления. При этом бойцы ВС РФ наносят по местам скопления ВСУ мощные удары ФАБ-1500 и ФАБ-3000, а также артиллерией.

Запорожское направление


Армия России провела удачные штурмовые бои севернее Работино и продвинулась вдоль трассы на Орехово, где были зачищены сразу несколько крупных опорных пунктов ВСУ.

Тем временем в районе Орехова и Малой Токмачки наша авиация нанесла несколько ударов по скоплениям живой силы и укрытиям ВСУ, используя ФАБ-500 с УМПК.

Часовоярское направление


В Часов Яре российская армия пытается развить успех, достигнутый форсированием канала Северский — Донец — Донбасс на северном фланге города. Сейчас там идут стрелковые бои и работает артиллерия.

При этом ВСУ уже перебросили дополнительные резервы для остановки продвижения наших бойцов.

Купянское направление


Здесь армия России улучшила свое тактическое положение, сообщает военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В ходе активных боевых действий в районе населенного пункта Новоосиново нашим передовым отрядам удалось выбить украинских боевиков с занимаемых позиций, и занять более выгодные рубежи. Также удалось продвинуться в районе Песчаного и Стельмаховки», — написал он в своем Telegram-канале.

Таким образом, военкор Евгений Лисицын полагает, что российские бойцы пытаются разрезать фронт на две части.

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Беженец рассказал о возрастных украинских военных под Нью-Йорком в ДНР
Украинский беженец заявил, что ВСУ посылают под Нью-Йорк лишь возрастных солдат
31 июля 2024, 09:37

Фото: iStock/Olena_Z

Эвакуированный местный житель Юрий Мухин заявил, что украинское командование отправляло воевать под Нью-Йорк (Новгородское) в ДНР только возрастных военнослужащих, передает РИА Новости.
Мухин отметил, что в окопах укрепленного района под Нью-Йорком находились в основном солдаты, возраст которых составлял от 45 до 60 лет. По его словам, молодые военнослужащие были замечены лишь в тылу.

Мухин заключил, что из всех украинских бойцов, находящихся у Нью-Йорка, лишь минометчики были младше 40 лет.

Ранее член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская признала провал по мобилизации на Украине. По ее словам, ВСУ стали комплектоваться не по качественному, а по количественному признаку. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Герой России Нимченко оценил влияние поставок F-16 Украине на ситуацию в зоне спецоперации

Украинские военные в зоне боевых действий пытаются сдаться россиянам
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#солдаты
#всу
#украина
#спецоперация
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ВС России нанесли 34 удара по военным объектам ВСУ
31 июля 2024, 09:34

Фото: istockphoto / zim286

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев опубликовал в своём Telegram-канале информацию о массированной атаке Вооружённых сил РФ на объекты на территории Украины, которая произошла прошлой ночью, сообщили в News.ru.
По словам Лебедева, российские войска нанесли не менее 34 ударов по различным регионам Украины, включая Киевскую, Николаевскую, Полтавскую, Харьковскую и Днепропетровскую области. Минобороны России не комментировало эту информацию.

«Атака началась 31 июля в 20:45 с удара по пригороду Харькова. До 23:00 ударам подверглись Херсон и Вознесенский район Николаевской области, а до полуночи — пригород Белой Церкви, Киев, Полтава, Черкасская и Сумская области, а также николаевский Вознесенск и днепропетровский Павлоград. Были поражены склады и военная часть» — говорится в материале.

Кроме того, под удар попал пункт временной дислокации иностранных наёмников у аэропорта в Борисполе Киевской области, а также пункт дислокации подразделения «Кракен», сформированного главарями полка «Азов».

В 04:45 был нанесён удар по личному составу нацистов из запрещённой в России банды экстремистов «Кракен». Сообщалось, что там также были иностранцы.

Были поражены две колонны с техникой в Днепропетровской области и Сумах, военный аэродром в Миргороде, а также склад и железнодорожная станция в Кременчуге. По информации Лебедева, в Кривом Роге, Миргороде и Киеве «прилетело» по самолётам.

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#херсон
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Герой России Нимченко оценил влияние поставок F-16 Украине на ситуацию в зоне спецоперации
Герой России Нимченко: F-16 не помогут Украине изменить ситуацию на поле боя
31 июля 2024, 09:26

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко заявил, что поставки Украине американских истребителей F-16 не изменят ситуацию в зоне спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости.
Нимченко выразил мнение, что западные истребители могут «доставить хлопот на какое-то время». Герой России напомнил о том, как ранее ВС РФ пугали реактивными системами залпового огня HIMARS, однако на сегодняшний день российские средства противовоздушной обороны эффективно по ним работают.

Нимченко заключил, ​что подобная ситуация будет и с самолетами.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вс рф
#истребители
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