Герой России Нимченко рассказал, на каких условиях завершится спецоперация

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Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко заявил, что специальная военная операция завершится на условиях, выдвинутых президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом информирует РИА Новости.
По словам Нимченко, России необходим полный вывод украинских войск с территории Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей. Герой России напомнил, что еще одной важной задачей является полное искоренение нацизма.
Нимченко подчеркнул, что никто не имеет права претендовать на российские исконные исторические земли, угрожать национальному суверенитету и гражданам РФ. Ситуация на линии фронта сложная, но контролируемая, заключил он.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Нимченко подчеркнул, что никто не имеет права претендовать на российские исконные исторические земли, угрожать национальному суверенитету и гражданам РФ. Ситуация на линии фронта сложная, но контролируемая, заключил он.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова