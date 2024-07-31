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Эвакуированный местный житель Юрий Мухин заявил, что украинское командование отправляло воевать под Нью-Йорк (Новгородское) в ДНР только возрастных военнослужащих, передает РИА Новости.
Мухин отметил, что в окопах укрепленного района под Нью-Йорком находились в основном солдаты, возраст которых составлял от 45 до 60 лет. По его словам, молодые военнослужащие были замечены лишь в тылу.
Мухин заключил, что из всех украинских бойцов, находящихся у Нью-Йорка, лишь минометчики были младше 40 лет.
Ранее член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская признала провал по мобилизации на Украине. По ее словам, ВСУ стали комплектоваться не по качественному, а по количественному признаку. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Мухин заключил, что из всех украинских бойцов, находящихся у Нью-Йорка, лишь минометчики были младше 40 лет.
Ранее член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская признала провал по мобилизации на Украине. По ее словам, ВСУ стали комплектоваться не по качественному, а по количественному признаку. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова