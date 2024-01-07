Путин после встречи с семьями погибших героев СВО послал сигнал чиновникам

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин, встречаясь с семьями погибших героев СВО, выразил надежду, что эта встреча станет ярким сигналом для госслужащих на всех уровнях о важности поддержки семей военных, передает ТАСС.
Путин отметил, что хотел бы, чтобы эта встреча послужила примером для всех чиновников по всей территории России на всех уровнях управления.
Президент подчеркнул, что жизнь полна разнообразных сложностей, поэтому семьям часто требуется всесторонняя поддержка.
Владимир Путин встретился с семьями военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции (СВО), накануне Рождества. Встреча прошла в президентской резиденции Ново-Огарево.
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Президент подчеркнул, что жизнь полна разнообразных сложностей, поэтому семьям часто требуется всесторонняя поддержка.
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Артем Кузьмин