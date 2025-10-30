Путин приказал обеспечить проезд иностранных СМИ в районы блокирования ВСУ
Президент России Владимир Путин приказал обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов в районы блокирования ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Согласно данным военного ведомства, российские войска готовы прекратить боевые действия на пять-шесть часов и обеспечить коридоры для сотрудников средств массовой информации. Посетить районы окружения ВСУ смогут и украинские журналисты, добавили в Минобороны России.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: