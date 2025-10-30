«Оружие апокалипсиса»: что известно о «Посейдоне», испытания которого подтвердил Путин, и почему его боится Запад
Россия провела успешные испытания подводного аппарата «Посейдон» — ядерной суперторпеды нового поколения. Во время проверки впервые удалось активировать атомную установку, обеспечивающую движение аппарата, и подтвердить его уникальные возможности. Подробности о характеристиках, истории разработки и назначении «Посейдона», расскажет «Радио 1».
Что такое подводный аппарат «Посейдон»«Посейдон» — российская ядерная управляемая суперторпеда с ядерной энергетической установкой. Индекс ГРАУ — 2М39, в классификации НАТО — Kanyon. Аппарат предназначен для запуска с атомных подводных лодок специального назначения, включая «Белгород» (проект 09852), а также строящиеся «Хабаровск» (проект 09851) и «Ульяновск» (проект 09853).
Главная задача «Посейдона» — поражение стратегических прибрежных целей противника, включая военно-морские базы, порты и авианосные ударные группы. При этом мощность торпеды способна вызывать не только масштабное разрушение, но и радиационное загрязнение территории, а также искусственное цунами.
Разработка «Посейдона» ведётся как минимум с середины 2010-х годов. Официально о существовании проекта впервые заявил президент России Владимир Путин в 2018 году. Название торпеды было выбрано по итогам открытого голосования на сайте Минобороны РФ. С 2019 года аппарат проходит комплексные испытания.
Характеристики подводного аппарата «Посейдон»Подробные технические параметры «Посейдона» засекречены, однако известно, что он представляет собой автономный подводный беспилотный аппарат с ядерной энергоустановкой малых размеров. Такая установка обеспечивает практически неограниченную дальность хода и возможность работы на больших глубинах, что делает аппарат крайне сложным для обнаружения системами противника.
По данным открытых источников, длина «Посейдона» составляет около 20 метров, диаметр — 1,8 метра, масса — порядка 100 тонн. Он способен нести как обычные, так и ядерные боеприпасы, поражая авианосные соединения, береговые укрепления и стратегическую инфраструктуру.
Мощность боевого заряда может достигать 2 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Предположительно, аппарат способен двигаться на глубине более километра со скоростью 60–70 узлов (примерно 110–130 км/ч) и активно маневрировать, что повышает его живучесть в условиях противодействия.
В октябре 2025 года Владимир Путин заявил, что перехватить «Посейдон» невозможно, подчеркнув, что по мощности он превосходит межконтинентальную ракету «Сармат».
История разработки «Посейдона»Идея создания подобного оружия уходит корнями в советские проекты послевоенного периода. Предшественником «Посейдона» считается проект Т-15, начатый в 1949 году. Он предполагал создание торпеды с ядерным зарядом для поражения прибрежных городов США. Разработка была закрыта в 1955 году, но сама концепция сохранилась.
В 1960-х годах советский физик Андрей Сахаров предложил идею торпеды с атомным реактором и боеголовкой мощностью до 100 мегатонн, способной вызвать разрушительные волны и радиационные последствия. Именно эта идея легла в основу последующих проектов.
В 2015 году издание The Washington Free Beacon со ссылкой на источники в Пентагоне впервые сообщило о разработке в России секретного подводного беспилотника с ядерной боевой частью, получившего кодовое название Kanyon. В том же году российские телеканалы НТВ и «Первый канал» случайно показали кадры со слайдами о разработке системы «Статус-6», которую позже и признали прототипом «Посейдона».
В марте 2018 года президент Путин публично представил проект, объявив о создании «беспилотных подводных аппаратов межконтинентальной дальности». Уже в мае того же года «Посейдон» вошёл в госпрограмму вооружений до 2027 года. Летом 2018 года Минобороны России впервые показало видеокадры аппарата, заявив, что он неуязвим для средств противодействия противника. Было также подтверждено успешное испытание ядерной энергоустановки в декабре 2017 года.
В 2023 году был изготовлен первый боекомплект «Посейдонов». В НАТО аппарат окрестили «оружием апокалипсиса», поскольку его применение способно вызвать радиоактивное цунами, сравнимое по разрушительной силе с пуском межконтинентальной ракеты.
Подводные лодки — носители «Посейдона»Для запуска суперторпеды используются специально переоборудованные атомные подводные лодки. Основным носителем стал БС-329 «Белгород» — единственный представитель проекта 09852, построенный на базе субмарины проекта 949А «Антей».
Лодка была спущена на воду в апреле 2019 года на предприятии «Севмаш» в Северодвинске и официально передана Военно-морскому флоту России в 2022 году.
Помимо «Белгорода», носителями «Посейдона» станут «Хабаровск» (проект 09851) и «Ульяновск» (проект 09853), которые находятся в стадии строительства. Все эти субмарины входят в состав Главного управления глубоководных исследований Министерства обороны РФ.
Испытания и возможности «Посейдона»28 октября 2025 года российские вооружённые силы успешно провели испытания подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. Впервые была отработана система подводного старта с субмарины-носителя с применением стартового двигателя, а также активация атомного реактора, обеспечившего автономную работу аппарата в течение заданного времени.
Президент Путин назвал эти испытания значительным технологическим успехом, подчеркнув, что реактор аппарата в 100 раз меньше, чем у межконтинентальной ракеты, при этом «Посейдон» обладает высочайшими характеристиками по глубине, скорости и автономности.
Зарубежные аналоги подводного аппарата «Посейдон»По оценкам экспертов, западных аналогов «Посейдону» не существует. Аппарат сочетает в себе мощность ядерного оружия, автономность беспилотника и стратегическую дальность действия, что делает его уникальным элементом современного морского ядерного потенциала России.
Тем не менее отдельные государства разрабатывают технологии, схожие по концепции. Так, Китай объявил о создании подводного беспилотника, «вдохновлённого» российским проектом, а Северная Корея в 2023 году представила собственный подводный дрон, который западные СМИ назвали попыткой воспроизвести принципы «Посейдона».
В США и странах НАТО ведутся исследования в области автономных подводных систем, однако они ограничены обычными торпедами и беспилотными дронами без ядерных установок. По оценкам военных экспертов, «Посейдон» остаётся уникальным оружием, не имеющим прямых аналогов на Западе ни по конструкции, ни по боевым возможностям.