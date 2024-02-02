Путин прокомментировал происходившее под Харьковом после отхода ВС России

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин высказался относительно событий, происходивших в Харьковской области после отхода российских Вооруженных сил. Эти замечания были сделаны им на форуме «Все для победы!» в Туле, сообщает ТАСС.
В своем выступлении президент отметил, что ему болезненно говорить о том, что происходило в то время.
Он также выразил убеждение, что большинство россиян настроены помочь населению Донбасса и не готовы «бросать людей под колеса неонацистов».
Ранее президент отметил, что на определенных участках специальной военной операции возникла сложная ситуация с беспилотниками. При этом он подчеркнул важность дронов на фронте, делая вывод из ежедневных контактов с военнослужащими.
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«Покидая Харьковскую область, мы хорошо осознавали, что происходило и как вели себя те, кто остался. Это, безусловно, деяние неонацистов. Вот в этом весь смысл, в этом состоит наше противостояние», — отметил Путин.
Ранее президент отметил, что на определенных участках специальной военной операции возникла сложная ситуация с беспилотниками. При этом он подчеркнул важность дронов на фронте, делая вывод из ежедневных контактов с военнослужащими.
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Артем Кузьмин