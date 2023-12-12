Полковник Горовой назвал Путина настоящим офицером

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что власти Израиля добились от партнеров в США полной поддержки по вопросу проведения наземной операции в секторе Газа и снижения международного давления на еврейское государство по этой теме. Об этом Нетаньяху сообщил в видеообращении, распространенном канцелярией главы правительства.