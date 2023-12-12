Полковник Горовой назвал Путина настоящим офицером

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Председатель Совета мужества и отваги Общероссийской организации «Офицеры России», Герой СССР, полковник Владимир Горовой прокомментировал заявлении президента России Владимира Путина о намерениях выдвигаться на выборах и отметил, что нынешний глава государства обладает исключительными, в том числе и лидерскими, качествами.
«Президент России Владимир Путин — настоящий офицер и ответственный руководитель, который всегда отвечает за свои решения и доводит начатое до конца. В переломный момент истории нашего государства он не мог поступить иначе. Именно этого решения ждали все патриоты России», — приводит Общественная Служба Новостей слова Горового.
Ранее действующий президент России Владимир Путин сообщил своём намерении ещё раз баллотироваться на пост главы государства в 2024. Такое решение российского лидера вызвало смех официального представителя Госдепартамента США Джона Кирби. Впрочем, его улыбка напоминала скорее гримасу.
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