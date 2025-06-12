Путин рассказал о бойце, который выполнил его личный приказ

12 июня 2025, 18:00

Путин рассказал, как боец СВО «исполнил его приказ» и женился

Владимир Путин (Фото: РИА Новости/Сергей Булкин)

Президент России Владимир Путин собирается провести встречу в Кремле с участником спецоперации, который вступил в брак по его приказу. Об этом глава государства рассказал на встрече с ветеранами и участниками программы «Время героев».





Президент России сообщил о военнослужащем, который выполнил его приказ как Верховного Главнокомандующего ВС РФ и женился. Глава государства планирует встретиться с ним и его возлюбленной, желая поздравить пару с Днем России и с бракосочетанием.

«Я в разговоре по телефону с ним где-то полгода назад спросил: вы женаты? Он говорит: нет. Я говорю: надо жениться. Вот сегодня буду встречаться с ним в связи с тем, что он исполнил приказ Верховного Главнокомандующего и женился», — поведал Президент РФ.