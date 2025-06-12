Беспилотник доставил флаг России в Херсон
Российские военные установили государственный флаг Российской Федерации в Херсоне, который временно находится под управлением Киева. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В Херсоне официальный государственный символ РФ установили в честь Дня России. Расчёт беспилотников 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» доставил флаг в подконтрольный город.
Дрон с прикреплённым на нём флагом России был запущен с левого берега Днепра. При этом разведывательный коптер производил видеосъёмку операции. Беспилотный летательный аппарат преодолел ПВО и РЭБ врага, пролетел над Херсоном и установил российский триколор на крыше одной из многоэтажек. Не встретив на своём пути никаких неблагоприятных попыток противника уничтожить «доставку», дрон спокойно вернулся к российским военным.
Ранее сообщалось о возможных попытках ВСУ нанести удар по центру Москвы в День России.
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