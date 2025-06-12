ВС России освободили два населенных пункта в ДНР

12 июня 2025, 13:27

МО РФ: ВС России освободили пункты Петровского и Алексеевка в ДНР

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Населенные пункты Петровского и Алексеевка в Донецкой народной республике освободили от ВСУ российские военнослужащие. Об этом доложили в Минобороны РФ в четверг, 12 июня.







«Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенные пункты Петровского и Алексеевка Донецкой Народной Республики», — сказано в сводке министерства.

