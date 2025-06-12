ВС России освободили два населенных пункта в ДНР
МО РФ: ВС России освободили пункты Петровского и Алексеевка в ДНР
Населенные пункты Петровского и Алексеевка в Донецкой народной республике освободили от ВСУ российские военнослужащие. Об этом доложили в Минобороны РФ в четверг, 12 июня.
«Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенные пункты Петровского и Алексеевка Донецкой Народной Республики», — сказано в сводке министерства.Перед этим генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказывал, что среди украинских военнопленных все больше желающих получить гражданство России и встать на сторону ВС РФ. Офицер указал на то, что президент страны Владимир Путин уже удовлетворил соответствующие ходатайства. По словам Алаудинова, такая тенденция будет лишь нарастать.
Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля 2022 года.