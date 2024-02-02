Путин заявил о востребованности ракетных комплексов «Панцирь»

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Ракетные комплексы «Панцирь» крайне сильно востребованы как на российском рынке, так и на международном, об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с участниками проекта «Всё для Победы» в Туле.
«Ракетные комплексы «Панцирь» в высшей степени востребованы на спецоперации и нарасхват на международных рынках, как «горячие пирожки», — рассказал глава РФ.
Президент также отметил, что на оборонно-промышленных предприятиях заказов на «Панцирь» «под завязку».
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Евгения Парфентьева