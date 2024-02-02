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Путин заявил о востребованности ракетных комплексов «Панцирь»

02 февраля 2024, 15:59
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Ракетные комплексы «Панцирь» крайне сильно востребованы как на российском рынке, так и на международном, об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с участниками проекта «Всё для Победы» в Туле.
«Ракетные комплексы «Панцирь» в высшей степени востребованы на спецоперации и нарасхват на международных рынках, как «горячие пирожки», — рассказал глава РФ.

Президент также отметил, что на оборонно-промышленных предприятиях заказов на «Панцирь» «под завязку».


Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал о преимуществах российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф». По его словам, благодаря большому радиусу действия, эта система способна сбивать как беспилотные летательные аппараты, так и самолёты.

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Путин рассказал, как военные добиваются успеха на поле боя
Путин: На поле боя успеха добивается тот, кто быстрее реагирует
02 февраля 2024, 16:18

Фото: Сайт Кремля

Чтобы добиться успеха на поле боя, необходимо быстро реагировать на средства поражения противника, об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с участниками проекта «Всё для Победы» в Туле.
Глава РФ заявил, что для победы на линии боевого соприкосновения необходимы адекватность и быстрота реакции.

«Успеха добивается тот, кто быстро реагирует на те средства поражения, разведки и подавления, которые применяет противник, быстро на это реагируют, причем не только находят возможность их подавлять, но и делать свои более эффективные средства», — объяснил Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что все эти факторы описывают особенности ведения современных боевых действий.

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WP: Залужный заявил о необходимости новой мобилизации
02 февраля 2024, 15:26

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что для победы над ВС РФ Киеву необходимо провести ещё одну мобилизацию, об этом пишет The Washington Post.
«У России больше сил и оружия, чем у Украины, и для того чтобы Киев получил преимущество на поле боя, надо мобилизовать», — цитирует главкома американская газета.

WP также удалось выяснить, что президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение главнокомандующего, сославшись, в частности, на недостаток средств для проведения мобилизационных мероприятий.

Ранее Залужный написал статью для CNN, в которой назвал три основных пункта, которые надо проработать ВСУ, чтобы одержать победу над российской армией. Украине также необходимо серьёзно поработать над беспилотника, преимущество в которых до сих пор остаётся на стороне России.

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#владимир зеленский
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#всу
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«Указ уже готов»: В Хорватии рассказали о хитром плане Зеленского
Advance: Зеленский уже подготовил указ об увольнении Залужного
02 февраля 2024, 14:56

Украинский лидер Владимир Зеленский, вероятно, уже подготовил указ об увольнении главнокомандующего Валерия Залужного и просто ждёт подходящего момента, об этом пишет хорватское издание Advance.
«Вполне возможно, что Залужный занимает пост главкома ВСУ последние часы. Зеленский уже, вероятно, подготовил указ и только ждет, чтобы поставить подпись», — предположил автор статьи.

Как отметили в Advance, роковую роль в этой ситуации сыграла роль союзников Киева. На слухи об увольнении главкома Запад отреагировал совсем не положительным образом.

В то время Украина переживает серьёзный кризис, Зеленский может выжидать подходящего момента, чтобы безболезненно избавиться от Залужного, заключил хорватский журналист.

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#владимир зеленский
#валерий залужный
#всу
#сво
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«Превышает во много раз»: В ВСУ признали доминирование ВС РФ
Politico: Российские войска доминируют на СВО из-за артиллерии
02 февраля 2024, 14:08

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российская армия заметно доминирует на полях спецоперации из-за большого арсенала артиллерии, об этом украинский офицер рассказал в интервью для Politico.
«На некоторых направлениях количество боеприпасов у россиян иногда во много раз превышает наши возможности», — признался офицер Вооружённых сил Украины.

По его словам, чтобы взять инициативу на линии боевого соприкосновения необходимо иметь большее количество боеприпасов и артиллерии, чем имеет противник. Его словам подтвердил другой собеседник издания — украинский артиллерист. Он также рассказал Politico о том, что в рядах ВСУ наблюдается серьёзная нехватка снарядов.

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#всу
#украина
#боеприпасы
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В Киеве потребовали компенсацию от РФ в размере 1 триллиона долларов
Устенко: Украина требует от России компенсацию в размере 1 триллиона долларов
02 февраля 2024, 13:50

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

Украина рассчитывает на компенсацию от России в размере одного триллиона долларов, с таким требованием выступил советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенков эфире национального телемарафона.
Сперва Устенко напомнил оценку прямого ущерба, нанесённого специальной военной операцией на Украине, который оценили в 750 миллиардов долларов. Эти цифры привел украинский премьер-министр Денис Шмыгаль ещё летом 2022 года.

«Добавьте туда еще косвенные убытки, что может поднять эту цифру за 1 трлн», — подчеркнул советник Зеленского Устенко.

При этом, ранее американское издание The Wall Street Journal процитировало слова военного эксперта, который заявил, что на фоне отсутствия помощи от главного союзника Киева — Соединённых Штатов Америки — ВСУ станет совсем сложно удерживать свои позиции уже к концу лета 2024 года.

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#всу
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#украина
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Шойгу обвинил Киев в совершении преступлений ради достижения корыстных целей
02 февраля 2024, 13:47

Фото: сайт Кремля

Киев для демонстрации союзникам хоть малейших успехов осуществляет теракты против мирных граждан России, при этом не гнушается уничтожением и украинских граждан. Такое заявление сделал заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
«Для демонстрации западным кураторам хоть каких-то успехов режим Зеленского осуществляет террористические акты против российских мирных граждан. При этом киевские власти не гнушаются уничтожать и своих граждан», - заявил Шойгу.

Он напомнил, что 24 января украинская сторона атаковала российский самолет Ил-76, на борту которого находились 65 украинских военнопленных, подлежащих обмену.

Шойгу подчеркнул, что такие действия указывают на циничный характер действий украинских властей, которые готовы пойти на любые преступления ради достижения корыстных целей.

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Шойгу раскрыл потери ВСУ за январь 2024 года
Шойгу: ВСУ потеряли более 23 тысяч бойцов за январь
02 февраля 2024, 13:03

Фото: сайт Кремля

Потери украинских войск за минувший месяц составили более 23 тысяч военных убитыми и ранеными. Такие данные привел министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках тематического селекторного совещания с руководящим составом армии России.
«В результате комплексного огневого воздействия потери ВСУ за прошедший месяц превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными», - сказал Шойгу.

Ранее глава Минобороны РФ сообщал, что в 2023 год потери ВСУ составили более 215 тысяч человек, кроме того, ВС РФ уничтожили порядка 28 тысяч единиц вооружения противника. По его словам, среди ВСУ четко наблюдается истощение людского ресурса. При этом результатов на поле боя у них нет. Шойгу подчеркнул, что США реализуют свои амбиции на мировое лидерство, не считая жизней украинцев, а киевский режим послушно гонит своих солдат на убой.


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#новости
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#всу
#вс рф
#шойгу
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«Долбодятлы»: Спикер ВВС Украины Игнат ответил критикующим отказ Киева от F-18 Hornet
Спикер ВВС Украины Игнат обматерил людей, критикующих отказ Киева от F-18 Hornet
02 февраля 2024, 12:50

Спикер ВВС Украины Юрий Игнат нецензурно выразился в адрес пользователей Facebook*, которые были недовольны отказом Киева от австралийских F-18 Hornet. Его слова приводит местное издание «Страна.ua».
«Не знаете, не трындите! Потому что вы уже все достали, если честно. Мы идем по единственной доступной тропинке к западным самолетам. Насколько это возможно», — разозлился Игнат.

Он также выразил недоумение, откуда появляются «долбодятлы», которые задают такие вопросы, обматерив одного из пользователей соцсети, за то, что он говорит глупости.

Придя в себя, Игнат пояснил, что эмоционально реагирует в адрес людей, которые, как он считает, презирают работу военных ведомств Украины.

Напомним, украинская армия отказалась от получения списанных австралийских истребителей F/A-18, назвав их летающим хламом. Этот прецедент фактически остановил сделку по передаче военной техники, которая должна была состояться между Киевом и Канберрой.

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#армия
#соцсети
#всу
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«Делят окопы с трупами»: западные СМИ раскрыли страшные условия ВСУ на фронте
Spiegel: бойцы ВСУ вынуждены делить окопы с мертвецами
02 февраля 2024, 12:38

Фото: iStock/Jakub Laichter

В ВСУ критически не хватает личного состава, а те солдаты, которые находятся в зоне боевых действий, устали от тяжелых условий службы. Об этом пишет журнал Spiegel, ссылаясь на украинских военных и их родственников.
По словам жены одного из бойцов ВСУ, который уже более года находится в районе Артемовска, он занимает грязную и холодную позицию всего в ста метрах от российских военных. А иногда ему и вовсе приходится делить окопы с мертвецами, так как российские обстрелы не позволяют вывезти тела погибших.

Издание пишет, что сейчас на Украине проводится мобилизация не по четким правилам, «а тайно, с обвинениями в произволе и коррупции».

«Любой, у кого нет денег или связей или просто не действует достаточно быстро, может стать жертвой все более жестоких методов вербовки. Представители власти ловят мужчин на улице или на работе и тащат их на сборы», - говорится в статье.

Однако те, кого отправляют на фронт такими методами зачастую оказываются некачественными солдатами, а многие из них – алкоголики, рассказал изданию один из командиров ВСУ. Таким образом, из 100 бойцов роты сражаться могут только около 20 человек, утверждают собеседники журнала.

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