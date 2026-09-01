Путин призвал Армению определиться с политическим курсом

01 сентября 2026, 23:20

Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер‑министром Армении Николом Пашиняном в Бишкеке призвал Ереван чётко обозначить вектор внешнеполитического курса. Слова российского лидера прозвучали в Бишкеке на саммите ШОС.





Наиболее острой темой остаётся вопрос сближения Армении с Европейским союзом. По словам Путина, Москве важно понимать, как в дальнейшем выстраивать взаимодействие с республикой. В свою очередь, Пашинян сообщил, что в Ереване отказались от планов проводить референдум о вступлении в ЕС.



Ключевые тезисы выступления Путина:



