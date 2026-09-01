Путин призвал Армению определиться с политическим курсом
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер‑министром Армении Николом Пашиняном в Бишкеке призвал Ереван чётко обозначить вектор внешнеполитического курса. Слова российского лидера прозвучали в Бишкеке на саммите ШОС.
Наиболее острой темой остаётся вопрос сближения Армении с Европейским союзом. По словам Путина, Москве важно понимать, как в дальнейшем выстраивать взаимодействие с республикой. В свою очередь, Пашинян сообщил, что в Ереване отказались от планов проводить референдум о вступлении в ЕС.
Ключевые тезисы выступления Путина:
- право Армении стремиться к интеграции с Евросоюзом не оспаривается, но присоединение к ЕС будет означать прекращение членства в Евразийском экономическом союзе;
- для России важно, чтобы Армения как можно скорее прояснила свою позицию по вопросу вступления в ЕС — это позволит выстроить предсказуемую линию межгосударственных отношений;
- РФ намерена сохранять партнёрские, дружественные и взаимовыгодные отношения с Арменией;
- товарооборот между двумя странами с начала 2026 года достиг 2,5 млрд долларов.