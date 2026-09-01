Анджелина Джоли вновь приехала на Украину
Голливудская актриса Анджелина Джоли посетила Полтаву, следуя транзитным маршрутом по Украине. Об этом во вторник, 1 сентября, сообщили местные СМИ со ссылкой на очевидцев.
По данным журналистов, появление звезды в городе датируется 30 августа. Накануне актрису уже видели в Тернополе.
Как уточняется в сообщениях украинских информационных агентств, в Полтаве Джоли остановилась в одном из заведений общественного питания, расположенных на территории местной гостиницы. Детали и дальнейшие планы актрисы не раскрываются.
У Анджелины Джоли было как минимум три задокументированных визита на Украину с начала боевых действий. 30 апреля 2022 года она приехала во Львов. Встречалась с вынужденными переселенцами на железнодорожном вокзале, навещала детей в больницах и интернатах. Во время этой поездки из-за воздушной тревоги ей пришлось спускаться в бомбоубежище .
Второй визит (ноябрь 2025) был в прифронтовые южные города. В Херсоне она посетила детскую больницу, а в Николаеве общалась с военными медиками и волонтёрами.
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