Путин: Россия требует провести международное расследование крушения Ил-76

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Россия настаивает на проведении международного расследования крушения самолета Ил-76 с украинскими пленными на борту. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на встрече с доверенными лицами.
«Украинские власти обронили фразу, что хотели бы провести международное расследование. Мы просим об этом и настаиваем на том, чтобы было проведено международное расследование», - заявил Путин.
Однако он отметил, что желающих из международных организаций провести расследование нет.
По словам Путина, проведённая экспертиза показала, что самолёт сбили зенитно-ракетным комплексом Patriot.
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