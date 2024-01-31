Украина постоянно дает сигналы о готовности к обмену пленными - Путин

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Украинская сторона постоянно дает сигналы о готовности к обмену пленными, при этом как там поступят со своими военнослужащими – их дело. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в Гостином дворе.
«Мы все равно своих ребят будем забирать, если украинская сторона, конечно, готова. Они нам все время дают сигнал о том, что готовы», - сказал глава государства.
Путин также отметил, что Россия не намерена приостанавливать обмен военнопленными с Украиной. Тем самым российский лидер опроверг появившиеся слухи о том, что российская сторона может остановить процедуру обмена пленными с Киевом после трагедии с самолётом Ил-76 в Белгородской области. Он отметил, что не понимает, с какой целью ВСУ сбили самолёт с гражданами Украины и предположил, что таким образом киевские власти хотели спровоцировать Россию на ответные действия.
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Элина Позднякова