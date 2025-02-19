Путин высказался о реакции Европы на встречу России и США

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
У европейских государств нет оснований для выражения негативной реакции на встречу России и США в Эр-Рияде. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге.
По словам российского лидера, Штаты продолжают работать с Европой, решая вопросы, связанные с украинским конфликтом.
Напомним, встреча представителей Российской Федерации и Соединенных Штатов прошла в столице Саудовской Аравии во вторник, 18 февраля. Она была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч лидеров двух стран.
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Напомним, встреча представителей Российской Федерации и Соединенных Штатов прошла в столице Саудовской Аравии во вторник, 18 февраля. Она была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч лидеров двух стран.
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Екатерина Коршунова