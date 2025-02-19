Орбан: в ЕС обсуждают, кто сколько будет платить Киеву после отказа США

В ЕС начали обсуждать, какая страна и сколько будет платить Украине после прекращения финансирования от США. Венгрии предложили платить Киеву 500 миллионов евро в год. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в рамках закрытого заседания правящей фракции Фидес, сообщает газета Magyar Nemzet.