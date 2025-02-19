Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)
В ЕС начали обсуждать, какая страна и сколько будет платить Украине после прекращения финансирования от США. Венгрии предложили платить Киеву 500 миллионов евро в год. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в рамках закрытого заседания правящей фракции Фидес, сообщает газета Magyar Nemzet.
«Американцы отказываются от финансирования Украины, а Брюссель хочет заставить заплатить за это европейцев, в том числе и нас, венгров. Уже лежит на столе предложение, чтобы мы, венгры, давали Украине по двести миллиардов форинтов (500 миллионов евро — ред.) в год», — отметил Орбан.
При этом он подчеркнул, что Будапешт не согласится на это требование, так как Киев не еще не выполнил ни единого условия, чтобы вступить в ЕС.
Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что Германия, Италия, Польша и Испания не смогли согласовать отправку миротворческих сил на Украину, осознавая тяжесть возможных последствий. По его словам, эти страны обладают серьезными вооруженными силами, но понимают, что прямое участие в конфликте может привести к социальным, экономическим и политическим крахам.
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