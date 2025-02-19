В Германии заявили, что хотят наладить отношения с Россией

Фото: iStock/Oleksii Liskonih
Германии однажды придется наладить хорошие отношения с Россией. Такое заявление сделал кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока Христианского-демократического и Христианско-социального союзов Фридрих Мерц на предвыборном мероприятии в Галле, передает DPA.
По его словам, Россия исторически и культурно является европейским государством.
Однако он уточнил, что на сегодняшний день Германии необходимо защищать себя и собственные интересы, чтобы сохранить свободное и демократическое общество.
Мерц также выступил за активное участие Германии в переговорах по Украине.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа должна участвовать в переговорном процессе по украинскому конфликту. По его словам, Европа не допустит соглашений о демилитаризации Украины без своего участия.
Читайте также:
Германия предоставила Украине очередной пакет военной помощи
Карлсон засмеялся после слов Орбана о Германии
Володин сделал выводы о конференции по безопасности в Мюнхене
«В один прекрасный день нужно будет предпринять серьезную попытку снова наладить хорошие отношения с Россией», — заявил Мерц.
Однако он уточнил, что на сегодняшний день Германии необходимо защищать себя и собственные интересы, чтобы сохранить свободное и демократическое общество.
Мерц также выступил за активное участие Германии в переговорах по Украине.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа должна участвовать в переговорном процессе по украинскому конфликту. По его словам, Европа не допустит соглашений о демилитаризации Украины без своего участия.
Читайте также:
Германия предоставила Украине очередной пакет военной помощи
Карлсон засмеялся после слов Орбана о Германии
Володин сделал выводы о конференции по безопасности в Мюнхене
Элина Позднякова