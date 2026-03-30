ПВО России за шесть часов уничтожила 98 дронов ВСУ над четырьмя регионами
Средства противовоздушной обороны за шесть часов уничтожили около ста беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) в небе над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что ПВО перехватила украинские дроны в период с 14.00 до 20.00 мск. Всего перехватили и уничтожили 98 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.
Наибольшее количество БПЛА противника силы противовоздушной обороны сбили над Брянской областью — 41 дрон. Над Курской областью военные уничтожили 23 беспилотника. Над территорией Белгородской области средства ПВО ликвидировали 20 дронов, над Смоленской областью — 14 летательных аппаратов.
В Минобороны добавили, что все цели противника российские военнослужащие уничтожили без повреждений инфраструктуры на земле.
