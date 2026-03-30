«Враньё»: В Совфеде оценили слова Елены Зеленской об усталости от власти

30 марта 2026, 15:37

Сенатор Джабаров назвал враньём слова супруги Зеленского об усталости от власти

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что слова супруги Владимира Зеленского Елены об усталости от власти не соответствуют действительности и являются откровенным враньём.





Ранее Елена Зеленская в интервью Fox News заявила, что их семья устала от власти, однако она подчеркнула, что не может влиять на решение мужа об участии в будущих выборах президента в стране.





«Враньё: никуда Зеленский не уйдёт и уходить не хочет. Он понимает, что единственный способ уцелеть в этом мире — остаться главой Украины. А чтобы числиться главой Украины, и именно числиться незаконно, нужно, чтобы война продолжалась и не было выборов», — подчеркнул Джабаров в разговоре с Life.ru.

«Одно дело, когда к власти приходит порядочный человек с принципами, — это очень хорошо. Но когда приходит, извините меня, комик с 95-го квартала, который оказался обычным коррупционером, — это совершенно плохо», — заключил Джабаров.