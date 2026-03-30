«Пусть боятся»: Военэксперт заявил о праве РФ сбивать дроны ВСУ над Прибалтикой

30 марта 2026, 15:52

Эксперт Дандыкин: РФ может сбивать БПЛА ВСУ во время их полета над Прибалтикой

Россия имеет право сбивать украинские беспилотники во время их полета над странами Прибалтики. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.





Напомним, Литва, Латвия и Эстония официально допускают использование своих воздушных пространств для украинских БПЛА для атаки на Санкт-Петербург, Ленинградскую область и северо-западные границы России.



По словам Дандыкина, пролёт боевых дронов через территории этих стран в сторону России позволяет Москве применить ответные действия, вплоть до уничтожения этих БПЛА над чужой территорией.





«Прибалты пусть боятся. Только куда они убегут? От себя не убежишь. Кому они нужны? Они же делать ничего не умеют. Если брать таких вот запудренных эстонцев, так называемых коренных, то там все, кто работает на чём-то таком, где надо думать, — все русские. Это я сам своими глазами видел, когда был в Таллине. Вот такие дела», — заключил военный эксперт в разговоре с Life.ru.