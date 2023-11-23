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ПВО сбила украинский Ми-8 в Херсонской области

Минобороны РФ: ПВО сбила вертолет Ми-8 ВСУ под Херсоном
23 ноября 2023, 14:56
Фото: istockphoto/camptoloma

Фото: istockphoto/camptoloma

Российская система ПВО обнаружила и сбила вертолет противника Ми-8 в Херсонской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В ведомстве также сообщили, что российским военным удалось сбить 24 БПЛА, выпущенных противником по территориям ЛНР и ДНР.

За минувшие сутки перехвачено восемь снарядов, выпущенных ВСУ из РСЗО, рассказали в министерстве.


Прежде российское оборонное ведомство сообщило, что российские штурмовые самолеты Су-25 нанесли массированный удар по замаскированным позициям противника. По информации министерства, боевые самолеты ВС РФ запустили снаряды с небольшой высоты, что позволило уничтожить значительное количество бронированных машин ​противника.

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Советник Зеленского признал, что ВСУ провалили своё наступление
Die Presse: Cоветник президента Украины Подоляк признал провал наступления ВСУ
07 декабря 2023, 00:28

Контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) не достигло желаемых результатов и продвигается медленнее, чем планировалось. Об этом в интервью немецкому изданию Die Presse заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Да, наступление не дало результатов, которых мы бы хотели достичь. Да, мы бы хотели, чтобы оно продвигалось быстрее. Но тогда нужно говорить и о других вещах. Нам нужно больше военной техники и технологичное преимущество», — сообщил он.

В частности, по мнению Подоляка, Киеву необходимо существенно больше ракет большой дальности, чем сейчас имеется в его распоряжении.

В ходе летнего контрнаступления ВСУ пытались перекрыть наземный коридор из России в Крым и разрезать группировку российских войск. Однако уже на первых этапах наступления украинские войска натолкнулись на хорошо заминированные и укрепленные российские оборонительные рубежи. В свою очередь, осенью уже российские войска начали наступательные действия на большинстве участков фронта, в результате чего Украина потеряла почти все территории, отвоеванные в ходе контрнаступления.

Ранее непосредственный шеф Михаила Подоляка — руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак был вынужден признать, что Киев может потерпеть поражение в конфликте с Россией, если Конгресс США не одобрит помощь стране. Об этом он сказал на мероприятии в основанном американском конгрессом Институте мира.


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#украина
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#михаил подоляк
#контрнаступление
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В Германии предупредили Зеленского об угрозе со стороны ВСУ
Немецкий генерал Катер: среди ВСУ назревает беспокойство и усталость
06 декабря 2023, 20:57

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Среди украинских военных назревает беспокойство, у них накопилось уже множество претензий к власти. Такое заявление сделал генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер.
«Я слышал от внутренних источников, что часть украинской армии уже закипает», — заявил Катер в эфире канала Welt.

По его словам, украинские военные очень находятся в полном изнеможении, так как круглосуточно и беспрерывно принимают участие в боевых действиях. Он уточнил, что в последнее время все чаще слышит от руководства ВСУ о сильной усталости военных.

Ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины считают, что украинское командование их кинуло на передовой. По мнению одного из военных, никто не знает целей. Многие считают, что командование просто бросило их. Ребята считают, что наше присутствие имело больше политическое, чем военное значение.

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ГУР Украины взяло на себя ответственность за убийство Кивы
«Общественное»: ГУР признало причастность к убийству экс-депутата Рады Кивы
06 декабря 2023, 20:06

Фото: iStock/Silent_GOS

ГУР Минобороны Украины взяло на себя ответственность за убийство бывшего депутата Рады Ильи Кивы. Такое признание сделал представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии для телеканала «Общественное», признав причастность к преступлению.
По словам Юсова, Кива был убит в ходе спецоперации, разработанной СБУ. Он подчеркнул, что ведомство планирует продолжать подобного рода акции.

Также издание сообщает, что Служба безопасности Украины (СБУ) причастна к подрыву автомобиля с депутатом Народного совета ЛНР Олегом Поповым. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное». Собеседник, выступавший в эфире телеканала, заявил, что Попов являлся «вполне законной целью».

Напомним, окровавленный труп бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы был обнаружен в снегу на территории парковой зоны отеля «Величъ Country Club» в деревне Супонево в Одинцовской районе Подмосковья. Сейчас расследованием громкого убийства занимается группа самых опытных следователей и криминалистов. Осматривается место происшествия, также проводятся мероприятия по установлению личностей людей, причастных к преступлению. Также отрабатываются возможные версии и причины убийства.

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#лнр
#сбу
#служба
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Несколько взрывов прогремело в Белгородской области
Гладков: жители белгородского села Вязовое остались без света после обстрела ВСУ
06 декабря 2023, 19:51

Фото: iStock/TebNad

Украинская сторона обстреляла село Вязовое в Белгородской области, повреждена ЛЭП, несколько улиц полностью обесточены. Об этом сообщает глава региона Вячеслав Гладков.
«ВСУ обстреляли окраину села Вязовое Краснояружского района. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты нескольких улиц в селе», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, специалисты приступят к ликвидации последствий обстрела в светлое время суток.

Накануне глава региона также сообщал, что в небе над Белгородской областью российская система противовоздушной обороны сбила три украинских беспилотника. Никто не пострадал. В Минобороны добавили, что еще три БПЛА ВСУ были перехвачены.

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#бпла
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#telegram
#отключение
#всу
#минобороны
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В Днепре слышны взрывы
06 декабря 2023, 19:40

Фото: istockphoto/RamonCast

В украинском Днепре в среду вечером прогремели взрывы, пишут украинские СМИ.
«Страна» сообщает, что сработала система ПВО, сбили ракету. Воздушная тревога в городе не объявлялась. Тревогу подали только в соседней Харьковской области.

Ранее сообщалось, что снаряд американского производства HARM упал на детской площадке в центре Донецка. Об этом сообщает РИА Новости. Ракета упала в густонаселённый район города, но обошлось без жертв. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели, которые устраняют последствия произошедшего.

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#сво
#украина
#новости
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Украинская ракета упала на детскую площадку в центре Донецка
Ракета HARM ВСУ упала на детскую площадку в Донецке, повреждены фасады домов
06 декабря 2023, 18:27

Фото: iStock/aapsky

Снаряд американского производства HARM упал на детской площадке в центре Донецка. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что ракета упала в густонаселённый район города, но обошлось без жертв. 

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники спасательных служб, которые устраняют последствия произошедшего. 

В результате падения снаряда были повреждены фасады находящихся вокруг двора жилых многоэтажек. 

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки российские военные отразили пять атак украинских военных на Купянском направлении. В результате боёв на Купянском и Краснолиманском направлениях ВСУ за эти сутки потеряли порядка 430 солдат. 

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#днр
#обстрел
#ракета
#детская площадка
#всу
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Российские военные отразили 5 атак украинских штурмовиков на Купянском направлении
Минобороны: ВС РФ отразили пять штурмовых атак ВСУ на Купянском направлении
06 декабря 2023, 16:10

Фото: iStock/zabelin

За минувшие сутки российские силы отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Грамотными действиями подразделений «Западной» группировки войск, ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 43-й, 60-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Вражеские атаки были отражены на Купянском направлении в районах пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и озера Лиман.

Также в ведомстве отметили, что ВСУ потеряли около 430 военнослужащих за сутки боев на Купянском и Краснолиманском направлениях. Кроме живой силы противника, ВС РФ уничтожили две бронированные машины, самоходные артиллерийские установки чешского производства и пять автомобилей.

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#вс рф
#сво
#минобороны рф
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Политолог Марков допустил переговоры по Украине из-за страха в США начала ядерной войны
Политолог Марков допустил переговоры по Украине в трёх случаях
06 декабря 2023, 15:13

Фото: IStock/dzika_mrowka

Россия сохраняет готовность к переговорам по Украине, которые ранее прервал Киев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом, на Западе ждут, что США начнёт склонять украинского президента Владимира Зеленского к диалогу с Москвой, поскольку финансовая помощь со стороны Америки зашла в тупик.
Однако директор Института политических исследований Сергей Марков считает, что переговоры в нынешних условиях слабо реалистичны. В беседе с «Радио 1» он назвал три фактора, которые могут повлиять на возобновление отношений.
По словам политолога, ключевую роль в украинском конфликте играет Вашингтон, поэтому переговоры по Украине возможны только с ним.
«Переговоры могут быть реальными только между Россией и США, потому что это конфликт между Россией и США, которые оккупировали Украину. Нет конфликта России и Украины, потому что не существует Украины как независимого государства, это окупационный, марионеточный режим, который полностью действует в интересах США, и несколько сотен тысяч украинцев отдают свою жизнь за Байдена», — ответил Марков.
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По словам эксперта, Америка пока не готова пойти на переговоры. Вероятность, что политика в этом направлении сменится, может вырасти только в преддверии президентских выборов в 2024 году
«Переговоры могут быть летом и осенью 2024 года, перед президентскими выборами США. Дело в том, что 83 процента американцев считают, что есть угроза перерастания от гибридной войны США на Украине в реальную войну с применением ядерного оружия и полного уничтожения американского народа российскими ядерными ракетами. И они считают это виной Байдена», — заявил он.
Политолог подчеркнул, что реальные переговоры могут случиться после масштабного наступления российской армии.
«Реальные переговоры могут быть когда начнётся больше успешное наступление России. Тогда американцы, британцы, Евросоюз прибегут и скажут: “давайте сделаем Минск-3 или Стамбул-2, чтобы остановить наступление армии России”. Понятно, что это будет обман. Также если США и Евросоюз увидят, что их военная промышленность отстаёт от российской, то они могут попросить небольшой перерывы. Но опять же по принципу Минск-3 для обмана России», — заключил собеседник.
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#украина
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«Как в тюрьме»: Пленный ВСУ рассказал об особом военкомате для насильно мобилизованных
Пленный ВСУ: в Одессе есть военкомат, где мобилизованных содержат как в тюрьме
06 декабря 2023, 15:04

Фото: istock / Sinenkiy

В Одессе существует военкомат «закрытого формата», где насильно держат мобилизованных граждан. Об этом рассказал пленный из 36-й бригады морской пехоты ВСУ Роман Вертово изданию РИА Новости.

«Задержали меня пограничники, передали эсбэушникам. Эсбэушники передали военным. Те отвезли меня в Одессу, в Малиновский район, в военкомат. Наверное, уже самый известный на всю область. Он закрытого типа, где людей могут держать до 10 дней. С колючей проволокой, с охраной. Ну я не знаю, как «на зоне»(в тюрьме - прим.ред.), но я думаю, приблизительно так», — поделился  Роман .
Он рассказал, что Одесский территориальный центр комплектации Малиновского района, занимающийся набором в ВСУ, также угрожает адвокатам-мужчинам призывом в армию за оказание юридической помощи узникам военкомата. А женщин-адвокатов не хватает, так как там содержится около 30 человек. 

Ранее военнопленный Руслан Нестерюк рассказал, как бойцы ВСУ отказываются выполнять приказы командования и идти на заведомо проигрышные штурмы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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