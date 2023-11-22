Россия передала 8 установок ЗРК С-300 в Таджикистан

Фото: istockphoto/Marina Denisenko
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия уже поставила в Таджикистан 8 пусковых установок С-300.
На совещании с правительством в среду, 22 ноября, президент Владимир Путин отметил, что вопросы обеспечения безопасности были предметом обсуждения на переговорах с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Он в эти дни пребывает с визитом в России.
Путин уточнил, что Россия много работала со странами ОДКБ по вопросам формирования единой общей системы ПВО.
Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.
ВКС России получили партию новых истребителей Су-34
Путин поручил продлить на следующий год мораторий на проверки бизнеса
Владимир Путин объявил 2024 год в России годом семьи
Путин уточнил, что Россия много работала со странами ОДКБ по вопросам формирования единой общей системы ПВО.
«То, что касается Таджикистана, и то, что было поднято президентом Таджикистана вчера и сегодня в ходе рабочего завтрака, касается того, что мы делаем на этом направлении. Мы уже поставили в Таджикистан 2 дивизиона наших систем ПВО С-300. Это 8 пусковых установок», - сообщил Владимир Путин.Ранее сообщалось, что Воздушно-космическим силам РФ отправили партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.
«Самолёты изготовили на Новосибирском авиационном заводе имени В. П. Чкалова. Машины прошли комплекс наземных, а также летных испытаний», —сообщили в компании.Читайте также:
ВКС России получили партию новых истребителей Су-34
Путин поручил продлить на следующий год мораторий на проверки бизнеса
Владимир Путин объявил 2024 год в России годом семьи
Мария Фирсова