ПВО уничтожила украинский беспилотник над территорией Белгородской области

Фото: iStock/Sergafa
Дежурные средства противовоздушной обороны около 23:00 мск 25 февраля уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщает Минобороны РФ.
Ранее об уничтожении украинского БПЛА на подлёте к Белгороду сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В своём Telegram-канале чиновников написал об отсутствии жертв и разрушений, и добавил, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях падения беспилотника на землю.
Белгородская область, граничащая с Украиной, регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. Так, за одни только сутки 18 февраля в этом регионе были сбиты 16 украинских беспилотников.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на спецоперацию по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
Читайте также:
Система ПВО перехватила украинский беспилотник над Брянской областью
Украинский беспилотник попытался атаковать Дзержинск в Новгородской области
Украинский беспилотник взорвался в городе Губкине Белгородской области
Белгородская область, граничащая с Украиной, регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. Так, за одни только сутки 18 февраля в этом регионе были сбиты 16 украинских беспилотников.
Читайте также:
Система ПВО перехватила украинский беспилотник над Брянской областью
Украинский беспилотник попытался атаковать Дзержинск в Новгородской области
Украинский беспилотник взорвался в городе Губкине Белгородской области
Артем Путинцев