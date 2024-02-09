Украинский беспилотник попытался атаковать Дзержинск в Новгородской области

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Минувшей ночью беспилотник ВСУ попытался атаковать город Дзержинск в Новгородской области. Об этом сообщил мэр города Иван Носков.
«Сегодня ночью на территории промзоны Дзержинска средствами РЭБ обезврежен беспилотник», - написал Носков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что при вражеской атаке никто не пострадал, также нет разрушений на земле.
Также в ночь на 9 февраля в Тамбове был введен режим «Ковер» из-за украинских беспилотников.
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