Украинский беспилотник взорвался в городе Губкине Белгородской области

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Украинский беспилотник взорвался в городе Губкин Бедгородской области, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Город Губкин подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет», - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в результате украинской атаки повреждены четыре частных дома. В жилых помещениях выбиты окна и посечены кровли, также пострадали фасады и заборы. Гладков добавил, что подомовой обход продолжится утром, когда станет светло.
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Элина Позднякова